تطورات أمنية وسياسية كبرى في الشرق الأوسط: اغتيال قائد عسكري من حماس وتمديد هدنة لبنان وصراع الملاحة الإيراني

تقرير مفصل يتناول تصفية قائد الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد، وتمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لرعاية أمريكية، بالإضافة إلى التوترات في مضيق هرمز والمواقف الأمريكية والصينية تجاه إيران.

شهدت الساحة الميدانية في قطاع غزة تطوراً عسكرياً بارزاً بعد أن أعلن الجيش ال إسرائيل ي رسمياً عن تصفية عز الدين الحداد، الذي وصفه بأنه قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس .

وأوضح البيان الصادر عن الجيش أن هذه العملية تمت بتنسيق وثيق وعملياتي مشترك مع جهاز الأمن الداخلي المعروف بالشاباك، حيث استهدف هجوم جوي دقيق الحداد في غارة شنتها القوات الجوية يوم الجمعة. وأكدت المصادر العسكرية الإسرائيلية أن الحداد لم يكن مجرد قائد ميداني، بل كان من أبرز المخططين والمشرفين على تنفيذ الهجوم الواسع الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر عام 2023، وهو الهجوم الذي شكل نقطة التحول الكبرى وأدى إلى اندلاع الحرب الحالية في القطاع.

وأشار البيان إلى أن الحداد يعد من الرعيل الأول في تأسيس الحركة، حيث تدرج في مناصب قيادية رفيعة شملت قيادة لواء مدينة غزة ووحدات عسكرية أخرى، كما اتهمته إسرائيل بالضلوع المباشر في عمليات احتجاز عدد كبير من المختطفين الإسرائيليين وإدارة العمليات القتالية ضد القوات البرية الإسرائيلية في غزة، مما يجعل تصفيتها ضربة استراتيجية للبنية القيادية للجناح العسكري للحركة. وفي سياق متصل وعلى الجبهة الشمالية، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار فيما بينهما لمدة 45 يوماً إضافية، وذلك في أعقاب جولة مكثفة من المباحثات المباشرة التي استضافتها العاصمة واشنطن.

هذا التمديد يأتي في محاولة لتهدئة الأوضاع الميدانية رغم استمرار الغارات المتبادلة وتصاعد التوترات. ومن المقرر أن تعقد واشنطن جولة جديدة من المحادثات في مطلع شهر يونيو المقبل بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي شامل وطويل الأمد يضمن الاستقرار الدائم والاعتراف بسيادة الطرفين.

ورغم هذا المسار الدبلوماسي، إلا أن الواقع الميداني لا يزال متوتراً للغاية، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات إخلاء عاجلة لسكان عدة مناطق وقرى لبنانية، منها قعقاعية الصنوبر وكوثرية الصياد والمرونية والغسانية والتفاحة وإرزاي وبابلية وإنصار والبيسارية، مطالبًا إياهم بالابتعاد لمسافة كيلومتر واحد على الأقل. وبرر المتحدث باسم الجيش الكولونيل افيخاي أدرعي هذه التحذيرات بوجود انتهاكات من قبل حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الجيش سيضطر للتحرك بقوة ضد المسلحين مع الحرص على عدم إلحاق الأذى بالمدنيين، وهو ما يعكس التناقض الصارخ بين المساعي الدبلوماسية في واشنطن والعمليات العسكرية على الأرض.

أما على صعيد الملف الإيراني والتوترات الملاحية في الخليج، فقد برزت تطورات سياسية لافتة بدأت بتصريحات للرئيس السابق دونالد ترامب أشار فيها إلى تفاهمات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ مفادها أن إيران لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية، في حين صرح جنرال أمريكي بأن تهديد طهران لجيرانها قد تراجع بشكل ملحوظ.

وفي المقابل، كشفت تقارير عن توجه إيراني لفرض آلية إدارية جديدة لحركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث أشار رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى إبراهيم عزيزي إلى أن طهران وضعت نظاماً احترافياً سيتيح تقديم خدمات متخصصة مقابل رسوم مالية، مؤكداً أن هذه الآلية ستكون متاحة فقط للسفن التجارية والأطراف المتعاونة مع إيران، بينما سيظل الممر مغلقاً أمام المشغلين المرتبطين بما يسمى مشروع الحرية، وهي العملية العسكرية الأمريكية التي تراجعت عنها واشنطن سابقاً. وتأتي هذه التحركات الإيرانية في وقت تفرض فيه الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية، رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة باكستانية دخل حيز التنفيذ سابقاً.

وتستمر هذه السلسلة من التوترات في رسم ملامح صراع نفوذ دولي تشارك فيه قوى كبرى مثل الصين والولايات المتحدة، وسط محاولات دولية لإيجاد مخرج للأزمات المتلاحقة في الشرق الأوسط وضمان أمن الممرات الملاحية العالمية





