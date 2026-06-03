تطورات متلاحقة في لبنان والعراق: تدقيق سلامة جوية، حصر السلاح، ومفاوضات حرب

تشهد المنطقة العربية تطورات هامة، من تدقيق سلامة شركة طيران الشرق الأوسط في لبنان إلى دعم فصائل عراقية لحصر السلاح بيد الدولة، واستمرار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن وسط القتال.

أظهرت رسائل اطلعت عليها رويترز أن هيئة تنظيم الطيران المدني ال لبنان ية بدأت تدقيقا يتعلق بالسلامة لشركة طيران الشرق الأوسط بعد أن أعربت مجموعات من الطيارين عن مخاوفها من إجبار الطواقم على التحليق بالقرب من مواقع الغارات الجوية ومعاقبتهم على الإبلاغ عن حوادث السلامة.

ويسلط التدقيق الضوء على شركة الطيران الوطنية التي تتخذ من بيروت مقرا لها، والتي حافظت على استمرار حركة الطيران في لبنان خلال الحرب والانهيار المالي، في حين تجنب العديد من شركات الطيران الأجنبية أجزاء كبيرة من المجال الجوي للشرق الأوسط بسبب مخاطر الصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في فبراير. وتحظى شركة طيران الشرق الأوسط، التي تمتلك أسطولا يضم نحو 20 طائرة تعمل في الشرق الأوسط وأوروبا وغرب إفريقيا، بإشادة محلية لاستمرارها في تسيير رحلاتها خلال الصراع الإقليمي ومساهمتها في دعم اقتصاد ضعيف يعتمد أكثر من أي وقت مضى على السياحة وتحويلات المغتربين.

في العراق، تتسارع المواقف المؤيدة من فصائل عراقية لحصر السلاح بيد الدولة، وسط ارتياح أميركي لحصول رئيس الوزراء علي الزيدي على تفويض سياسي لتثبيت الاستقرار في البلاد. وأعلن فصيلان مواليان لإيران هما عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي أنهما ينفصلان عن قوات الحشد الشعبي، مؤكدين الشروع في إجراءات لحصر السلاح بيد الدولة. وأفادت العصائب، التي يقودها قيس الخزعلي، بأنها ستشكل لجنة لاستكمال جميع المتطلبات والإجراءات الخاصة بتنفيذ قرار حصر السلاح.

وقالت مصادر لـ الشرق الأوسط إن فصائل أخرى ستنضم إلى قائمة المؤيدين لحصر السلاح، مرجحة انطلاق العملية قريباً جداً، لكن من دون الإفصاح عن ترسانة الأسلحة التي سيجري جردها ثم تسليمها، أو الجهة المكلفة العملية. إلى ذلك، فوض الإطار التنسيقي الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلاد، وأيد حصر السلاح بيد الدولة، وفك ارتباط الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية.

من جهته، وصف القائم بأعمال السفارة الأميركية، جوشوا هاريس، قرار الإطار التنسيقي بأنه خطوة نوعية في طريق ترسيخ الاستقلال والسيادة لمستقبل العراق الواعد، مؤكداً دعم واشنطن الإجراءات الحكومية الرامية لحصر السلاح. في الوقت نفسه، تواكب المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية الجارية في واشنطن استمرار الحرب في جنوب لبنان، رغم الحديث عن تفاهمات لوقف إطلاق النار. وانطلقت جولة رابعة من المحادثات برعاية أميركية وبمشاركة وفود من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، وسط جهود مكثفة لتثبيت التهدئة ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.

ويسعى الوفد اللبناني إلى جعل تثبيت وقف إطلاق النار أولوية تسبق البحث في الملفات الأخرى، على أن يترافق أي تقدم مع انسحاب القوات الإسرائيلية وتنفيذ قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصرية السلاح بيد المؤسسات الرسمية. في المقابل، تتمسك إسرائيل بربط أي انسحاب ببدء عملية نزع سلاح حزب الله، كما تدفع نحو ترتيبات أمنية وآليات تنسيق مباشرة. وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تخصيص 13 مليار شيكل (أكثر من 4,5 مليار دولار) لحماية المجتمعات في الشمال على طول الحدود اللبنانية.

وواصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان ووسعت غاراتها الجوية، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى تفاهم لوقف متبادل للهجمات. وأربك التهديد الإسرائيلي الأخير الضاحية الجنوبية لبيروت خلال ساعات قليلة حيث أُخليت مدارس وهرع الأهالي لاصطحاب أولادهم من الصفوف وغادر كثيرون منازلهم على عجل. من جهته، قال مصدر قريب من حزب الله لوكالة الصحافة الفرنسية إنه لن يوقف ضرباته على شمال إسرائيل طالما واصلت ضرباتها على الضاحية الجنوبية





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