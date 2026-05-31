تطورات علاجية جديدة في سرطاني الكلى والمثانة تتجه نحو الحفاظ على المثانة وتحسين جودة الحياة

تغطية خاصة لأحدث الأبحاث والعلاجات لسرطان المثانة والكلى، والتي عرضت في مؤتمر ASCO 2026، مع التركيز على العلاجات المناعية والموجهة، نتائج التجارب السريرية الحديثة، واستراتيجيات الحفاظ على المثانة، بالإضافة إلى تجارب المرضى وندم القرار العلاجي.

شهدت السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة في مجال علاج سرطان المثانة والكلى، كما تتضح من المناقشات المعمقة التي جرت في مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (ASCO 2026) في شيكاغو.

ركز الخبراء على تقدم العلاجات المناعية والموجهة، وتقنيات المؤشرات الحيوية، والتوجه نحو الحفاظ على المثانة بدلاً من استئصالها، مع إبراز نتائج تجارب سريرية جديدة مثل EV-304 وRAD-IO وRAMPART، واستعراض تأثير العلاجات على جودة حياة المرضى والآثار الجانبية وندم القرار العلاجي. في تفاصيل هذه التطورات، أشارت الدكتورة سريكالا سريدهار، أخصائية أورام الجهاز البولي، إلى أن cancers of the bladder and kidney شهدت تحسينات في معدلات البقاء على قيد الحياة والسيطرة على المرض.

بالنسبة لسرطان المثانة الغازي للعضلات، أظهرت تجربة EV-304 أن الجمع بين إنفورتوماب فيدوتين وبيمبروليزوماب حقق معدلات استجابة كاملة بلغت 55.8% مقابل 32.5% مع العلاج الكيميائي التقليدي. هذه النتائج تطرح تساؤلات حول ضرورة استئصال المثانة الجذري للجميع، وتشجع على استراتيجيات الحفاظ على المثانة، خاصة للمرضى الأصغر سناً والقادرين على تحمل العلاج. في هذا السياق، تجربة RAD-IO تدرس إضافة دورفالوماب إلى العلاج الكيميائي والإشعاعي للحفاظ على المثانة.

أما في سرطان الكلى، فما زالت نتائج العلاج المناعي المساعد بعد الجراحة متباينة رغم نجاح دراسة KEYNOTE-564 مع بيمبروليزوماب. تجربة RAMPART تقيّم دورفالوماب منفرداً أو مع تريميليموماب لدى المرضى المعرضين لخطر عود المرض. كما برز مفهوم "ندم القرار العلاجي" بسبب الآثار الجانبية طويلة الأمد، مما يدفع لتعزيز اتخاذ القرار المشترك. الخلاصة أن التطورات حسّنت النتائج، لكن المستقبل يتطلب اختيار المرضى بدقة، وتطوير مؤشرات حيوية فعالة، وقياس تأثير العلاجات على الحياة اليومية، not only on survival rates





