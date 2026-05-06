تطورات مقلقة بشأن تفشي فيروس هانتا على متن سفينة إم في هونديوس وعمليات إجلاء واسعة

كشفت منظمة الصحة العالمية عن زيادة في حالات الإصابة بفيروس هانتا على متن السفينة السياحية إم في هونديوس، وسط مخاوف من ظهور سلالة قابلة للانتقال بين البشر وتنسيق طبي مكثف في إسبانيا.

شهدت الساعات الأخيرة تطورات صحية مقلقة للغاية على متن سفينة الرحلات البحرية الفاخرة التي تحمل اسم إم في هونديوس ، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير حديث لها عن ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الإصابة المؤكدة ب فيروس هانتا ليصل إلى خمس حالات.

هذا التصعيد الصحي أثار حالة من الاستنفار الدولي، خاصة بعدما تم تأكيد إجلاء مسافرين اثنين اليوم في إطار خطة طارئة للسيطرة على تفشي الفيروس ومنع انتشاره إلى مناطق أوسع. وما يزيد من خطورة الموقف هو تصريحات الخبراء الطبيين الذين أشاروا إلى رصد سلالة من هذا الفيروس قد تمتلك القدرة على الانتقال المباشر بين البشر، وهو أمر غير معتاد في السلالات التقليدية للفيروس، مما يضع السلطات الصحية أمام تحدٍ كبير يتطلب مراقبة دقيقة وحجراً صحياً صارماً لضمان عدم تحول هذه الإصابات المحدودة إلى تفشٍ وبائي أوسع نطاقاً.

لقد بدأت عمليات إجلاء الركاب بشكل تدريجي ومنظم، وسط إجراءات احترازية مشددة، خاصة وأن السفينة كانت قد سجلت بالفعل حالات وفاة مأساوية نتيجة الإصابة بهذا الفيروس الفتاك. من جانبها، أكدت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارثيا في مؤتمر صحفي مفصل أن جميع الركاب الذين ما زالوا على متن السفينة الفاخرة لم تظهر عليهم أي أعراض مرضية حتى هذه اللحظة، وهو ما يعطي بصيصاً من الأمل في احتواء الموقف.

وأوضحت الوزيرة أن الترتيبات اللوجستية تسير على قدم وساق لإعادة الركاب غير الإسبان إلى بلدانهم الأصلية فور وصول السفينة إلى جزيرة تينيريفي التابعة لجزر الكناري، وذلك بعد رحلة قادمة من كاب فيردي. وأشارت غارثيا إلى أن الحكومة الإسبانية لن تفرض الحجر الصحي داخل أراضيها على الركاب الأجانب، تاركة هذا القرار للسلطات الصحية في دولهم الأصلية لتقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفي المقابل، اتخذت السلطات الإسبانية قراراً حازماً بنقل 14 مواطناً إسبانياً عبر رحلات جوية خاصة إلى مستشفى متخصص في العاصمة مدريد، حيث سيخضعون لفترة من الحجر الصحي والمراقبة الطبية الدقيقة لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع. تأتي هذه التحركات في ظل متابعة دولية حثيثة من قبل منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية المختصة، حيث تم تسليط الضوء على القصور في الإمكانات الطبية في كاب فيردي، مما جعلها غير قادرة على التعامل مع هذه الحالات المعقدة والخطيرة، وهو ما دفع نحو اختيار جزر الكناري كأقرب نقطة تتوفر فيها البنية التحتية الطبية والكوادر المتخصصة القادرة على إدارة مثل هذه الأزمات الوبائية.

وترجح المنظمة أن يكون قد حدث انتقال محدود للفيروس بين الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق جداً بالمصابين، وهو ما يعزز الفرضية القائلة بوجود تحور في السلالة. ومن الناحية العلمية، يُعرف فيروس هانتا بأنه من الأمراض النادرة التي تنتشر عادة في المناطق الريفية، حيث تكون القوارض هي الناقل الأساسي للعدوى. وتنتقل الإصابة للإنسان عادة من خلال استنشاق الهواء الملوث بذرات من بول أو لعاب أو فضلات القوارض، أو من خلال ملامسة الأسطح والأطعمة الملوثة بهذه الإفرازات.

إلا أن ظهور حالات على متن سفينة سياحية وبمؤشرات انتقال بشري يمثل تحولاً مقلقاً يستدعي إجراء المزيد من البحوث المخبرية لفهم طبيعة هذه السلالة وكيفية مواجهتها، مع التأكيد على ضرورة تعزيز أنظمة الرصد الصحي في الرحلات البحرية الدولية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل





