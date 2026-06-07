تطورات جديدة في قضية رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ

شهدت القضية المتهم فيها رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ تطورا جديدا، بعدما أعلنت هيئة الدفاع عنه إلقاء القبض على متهمين جدد على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.

شهدت ال قضية المتهم فيها رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ تطورا جديدا، بعدما أعلنت هيئة الدفاع عنه إلقاء القبض على متهمين جدد على ذمة التحقيقات الجارية في ال قضية .

وقالت المحامية أمل العربي الموكلة بالدفاع عن صبري نخنوخ إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من المتهمين الآخرين المرتبطين بالقضية، مشيرة إلى أنهم لم يخضعوا للتحقيق حتى الآن. وأكدت العربي في تصريحات لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي المصري عمرو أديب أنها حضرت جلسات التحقيق التي أجرتها النيابة العامة مع موكلها، موضحة أن التحقيقات لا تزال مستمرة وتشمل عدة محاور ووقائع يجري فحصها من جانب جهات التحقيق.

وأشارت إلى أن التحقيقات الأخيرة تناولت ما يعرف إعلاميا بـ"واقعة أحمد الطبجي"، والتي تتضمن مقاطع فيديو متداولة تظهر اعتداءات على بعض الأشخاص، مؤكدة أن موكلها لا يظهر في أي من تلك المقاطع المصورة. وقالت إن الواقعة تعود إلى نحو أربع سنوات وإن مقاطع الفيديو محل التحقيق لم تكن موجودة على هاتف نخنوخ، معتبرة أن الاتهامات الموجهة إليه في هذا الشأن تفتقر إلى الأدلة المباشرة التي تربطه بالواقعة.

وشددت محامية نخنوخ على أن الفصل في صحة الاتهامات والأدلة المقدمة يبقى من اختصاص المحكمة، مؤكدة أن فريق الدفاع سيقدم دفوعه القانونية خلال مراحل التقاضي المقبلة. ويأتي هذا التطور بعد أيام من قرارات اتخذتها النيابة العامة في القضية، شملت حبس نخنوخ وعدد من المتهمين على ذمة التحقيقات في وقائع تتعلق بالبلطجة واستعراض القوة والاعتداء، إلى جانب التحقيق في وقائع أخرى مرتبطة بالقضية.

كما شهد الملف تطورات متلاحقة بعد إعلان جهات التحقيق التحفظ على أموال وممتلكات عدد من المتهمين، ومنعهم من التصرف فيها أو مغادرة البلاد، في إطار تحقيقات مالية موازية تتعلق بشبهات غسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية، وفق ما أعلنته النيابة العامة. وتعود القضية إلى بلاغ بشأن مشاجرة وقعت داخل معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة، حيث اتهم عدد من الأشخاص صبري نخنوخ وآخرين بالاعتداء عليهم وإحداث إصابات والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

ومع اتساع نطاق التحقيقات، أعلنت النيابة العامة في وقت سابق ضبط أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة ومضبوطات أخرى خلال عمليات التفتيش المرتبطة بالقضية، كما وجهت اتهامات لعدد من المتهمين بتكوين تشكيل إجرامي وممارسة أعمال البلطجة واستعراض القوة. ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على المذيعة جولي أمين وذلك على خلفية تورطها في قضية رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ.

كشفت محامي رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ، أنه يدرس فكرة التنحي عن الدفاع عنه في القضية المتهم فيها بالبلطجة واستعراض القوة وغسل الأموال، وذلك بعد بيان النيابة العامة.





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