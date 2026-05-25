تطورات ميدانية جديدة في ليبيا و السودان

5/25/2026 2:25 PM
aawsat_News
تطورات ميدانية جديدة شهدتها ليبيا، حيث أعلن الجيش السوداني استعادة منطقة البركة الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق، الواقعة على تخوم مدينة الكرمك القريبة من الحدود مع إثيوبيا. كما أعلن الجيش السوداني إسقاط مسيرة معادية قادمة من إثيوبيا بولاية النيل الأزرق. وفي المقابل، تقاتل قوات الدعم السريع في النيل الأزرق، إضافة إلى قوات الحركات المسلحة في دارفور، وقوات محلية بقيادة زعيم قبلي، في معارك متصاعدة في محور جنوب النيل الأزرق. وفي الوقت نفسه، اجتمع قادة سياسيون ومدنيون في نيروبي لمناقشة ميثاق إعلان المبادئ الثاني وخريطة طريق لوقف الحرب والانتقال إلى الحكم المدني الديمقراطي في السودان.

