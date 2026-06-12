تطورات دبلوماسية وأمنية引人注目: إيران وباكستان يسرعان نحو اتفاق أمريكي، وردود فعل على التغييرات في الناتو and الهجرة الأوروبية

بينما تكشف إيران عن تقدم كبير في المحادثات مع الولايات المتحدة برعاية باكستان، تعلن باكستان توصلها إلى صيغة نهائية للاتفاق. يتزامن ذلك مع توقعات ألمانية بإنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد الأوروبي، وتخفيضات عسكرية أمريكية في أوروبا، واستمرار النقاشات حول تقاسم أعباء الناتو، ونتائج الفحص الطبي للرئيس الأمريكي، وتحليل للهجوم الإيراني الإسرائيلي، ودور قطر في الوساطة بين حماس وإسرائيل.

في تطور ملحوظ على صعيد الدبلوماسية الدولية، كشف وزير الخارجية ال إيران ي عباس عراقجي، خلال لقاء مع رئيس أركان القوات المسلحة ال باكستان ية عاصم منير في طهران، عن أن محادثات جارية مع الولايات المتحدة برعاية باكستان توصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية من التفاهم.

وأشار عراقجي، في منشور على منصة إكس، إلى أن "مذكرة تفاهم إسلام آباد" أصبحت قريبة من الإتمام، داعيا وسائل الإعلام إلى التحلي بالصبر وعدم التسرع في نشر تفاصيل قد لا تكون نهائية قبل الإعلان الرسمي. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التوقعات بأن الاتفاق المرتقب سيُشكل نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات بين البلدين والاستقرار الإقليمي، خاصة بعد أن أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تدوينة عراقجي، مما يعكس اهتماماً أمريكياً مباشراً بالتسوية.

ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الجمعة، أن بلاده تمكنت من الوصول إلى صيغة نهائية متفق عليها بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن باكستان على اطلاع تام بمحاولات التشويش التي تهدف إلى عرقلة هذا المسار، لكنه شدد على أن "السلام لم يكن يوماً أقرب مما هو عليه الآن"، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً لتحديد خطوات التنفيذ بالتعاون مع الطرفين. في سياق متصل، تطرق وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إلى ملف الهجرة، معرباً عن توقعه أن توصل المفاوضات الجارية مع دول أوروبية إلى أول اتفاق với دولة من خارج الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الحالي لإنشاء ما يعرف بـ"مراكز الترحيل" خارج أراضي الاتحاد.

وأوضح دوبرينت، في تصريحات لقناة ZDF الألمانية، أن هذه المراكز ستُخصص لاستقبال المهاجرين غيرeligible للإقامة في دول الاتحاد، كجزء من إصلاح نظام اللجوء الأوروبي. وأضاف أن استكمال إنشاء هذه المراكز سيتطلب وقتاً إضافياً بعد التوصل إلى الاتفاق، مشيراً إلى أن المشاورات ما زالت جارية لتحديد الدول المستضيفة النهائية.

على صعيد الدفاع والأمن، كشفت تقارير عن نية الولايات المتحدة تقليص وجودها العسكري في أوروبا، حيث تعتزم خفض عدد طائراتها من نوع إف-15 إي من 150 إلى 100 طائرة، وخفض طائرات الاستطلاع البحري من 26 إلى 15، وسحب وحدات دعم جوي وإعادة تخصيص غواصة وحاملة طائرات وعدد من السفن الحربية والقاذفات الاستراتيجية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤثر على قدرات حلف الناتو في عمليات الردع والمراقبة، خاصة في ظل دعوات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول الأوروبية لتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن نفسها.

ومن المقرر أن تناقش قمة الناتو المقبلة في أنقرة مسألة تقاسم الأعباء الدفاعية داخل الحلف، في وقت تؤكد فيه واشنطن التزامها بالناتو لكنها تطالب بإجراء "تغييرات كبيرة" في آلية عمله. في تطور Peachly قررت الولايات المتحدة سحب خمسة آلاف جندي من ألمانيا، في خطوة أثارت تساؤلات حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا والاستقرار الأمني للقارة.

على صعيد صحة الرئيس الأمريكي، أعلن طبيبه أن نتائج الفحص الطبي الأحدث لترامب ممتازة، رغم خسارته حوالي 9 كيلوغرامات، مؤكداً أنه يتمتع بلياقة جيدة لكن مع وجود "تشوهات قليلة". في تحليل للحدث الأمني الإقليمي، أوضح محللون ألمان وأوروبيون أن الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل والرد الإسرائيلي كانwithin "المتوقع"، رغم لعبة شد الأعصاب التي رافقت التصعيد.

في سياق منفصل، سلطت الأضواء على الدور القطري الناجح في الوساطة بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق هدنة، مما يضع تساؤلات حولfactors نجاح الدبلوماسية القطرية في إدارة مثل هذه الأزمات المعقدة





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