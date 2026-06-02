نظرًا لأن النص الأصلي يتضمن عدة عناوين وأخبار متعددة حول الرئيس السابق دونالد ترمب،мы التجميعtodas المعلومات في نص متماسك. يتمثل المحتوى الرئيسي في ثلاث نقاط: أكد الطبيب محمد أوز أن صحة ترمب "مذهلة" رغم التساؤلات وأشار إلى نشاطه وتركيزه الاستثنائيين. أعلن ترمب مشاركته في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض بعد إعادة جدولته إثر حادث إطلاق نار. وقع ترمب أمرًا تنفيذيًا يمنح الحكومة إمكان الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها.

أكد الدكتور محمد أوز ، المسؤول الطبي في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ، أن الأخير يتمتع بصحية "مذهلة"، وذلك بعد فشل الفحص الطبي الروتيني في تبديد التساؤلات حول حالته الصحية.

وأشار أوز، خلال مؤتمر صحفي عقب صدور تقرير طبي عن حالة ترمب، إلى أن السجلات الصحية للرئيس تظهر قدرًا استثنائيًا من الطاقة والتركيز الذهني، مما يسمح له بمواصلة العمل بنشاط وحيوية طوال اليوم. يذكر أن ترمب، الذي سيبلغ الثمانين عامًا قريبًا، هو أكبر شخص يشغل منصب الرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة. وقد أشار التقرير الطبي إلى أن صحته "ممتازة" لكنه يحتاج إلى إنقاص وزنه.

وردًا على تساؤلات حول خضوع ترمب لثلاث فحوص طبية خلال عام واحد، أكد أوز أن ترمب دقيق وحرص على التأكد من عدم وجود أي مشاكل صحية. في تطورات سياسية منفصلة، أعلن ترمب عزمه على المشاركة في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض بعد إعادة جدولته، بعد أن اضطر لمغادرة حفل سابق في أبريل بسبب حادث إطلاق نار. وصف ترمب إعادة العشاء المقررة في 24 يوليو بأنها "دليل على القوة والصلابة"، وأشاد بتنظيمها رغم محاولة الاعتداء السابقة.

من جانبها، أكدت رئيسة الرابطة ويجيا جيانغ أن العشاء الجديد يمثل رسالة resilience في عام يحتفل بمرور 250 عامًا على تأسيس الولايات المتحدة. كما وقع ترمب أمرًا تنفيذيًا يتيح للحكومة الاطلاع على نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة قبل طرحها للعامة بفترة 30 يومًا. يهدف الإطار الطوعي إلى تمكين السلطات من تقييم المخاطر الأمنية المحتملة، خاصة بعد مخاوف sparked بنماذج مثل "ميثوس" من شركة "أنثروبيك"، والتي امتنعت الشركة عن إطلاقها للعامة بسبب قدرتها على اختراق أنظمة حيوية.

يشمل القرار شركات كبرى مثل "أوبن إيه آي" و"غوغل" و"أنثروبيك"، ويعكسقلقًا متزايدًا حول التأثيرات غير المحددة لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الأمن القومي والبنية التحتية





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