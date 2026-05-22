تضييق مصري على مطوري العقارات بعد أزمات تأخير التسليم

تواجه الحكومة المصرية تحديات في ضبط سوق العقارات، حيث تشهد بعض المطورين عقارية تعثر في استكمال مشاريعهم، مما يؤثر سلباً على سمعة السوق العقارية النامية. يأتي هذا التوجه في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لمتابعة هذه السوق، باعتبارها أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني.

تشديد مصري على المطوّنين العقاريين بعد أزمات تأخّر ال تسليم ة. تجه الحكومة المصرية لضبط سوق العقارات ، عبر تشريع يحكم العلاقة بين المطورين العقاريين من جهة، ومشتري الوحدات من جهة أخرى، في ظل شكاوى متزايدة من تعثر بعض المطورين في استكمال مشاريع هم، مما يؤثر سلباً على سمعة السوق العقارية النامية.

يأتي هذا التوجه في وقت أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لمتابعة هذه السوق، باعتبارها أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني، وذلك خلال اجتماعه مع وزيرة الإسكان راندة المنشاوي، وعدد من مسؤولي القطاع، الخميس





