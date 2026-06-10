تضخم النرويج الأساسي يرتفع بشكل غير متوقع وبنكها المركزي يستعد لرفع الفائدة مع تسارع التضخم في اليابان والصين وعودة النمو غير النفطي في السعودية وخطط أمريكية لتعزيز أمن الطاقة في آسيان

بيانات اقتصادية عالمية متعددة تظهر ارتفاعاً غير متوقع في تضخم النرويج الأساسي مما يعزز احتمالية رفع الفائدة، بينما تسارع التضخم في اليابان والصين، وعودة النمو غير النفطي في السعودية، وخطوات أمريكية لتعزيز شراكات الطاقة مع دول آسيان.

في تطورات اقتصادية عالمية متعددة، كشفت بيانات هيئة الإحصاء النرويج ية عن ارتفاع غير متوقع في معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج خلال شهر مايو، ليصل إلى 3.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.2% في أبريل، متجاوزاً توقعات المحللين وتقديرات البنك المركزي النرويج ي نفسه.

هذا الارتفاع عزز التوقعات باستمرار البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، بعد أن كان قد رفعها الشهر المابقeby 25 نقطة أساس إلى 4.25%. يأتي هذا النهج النرويجي في وقت تريثت فيه العديد من البنوك المركزية الكبرى بسبب التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع في إيران. ومن المقرر أن يعلن بنك النرويج قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 18 يونيو. في المقابل، سجل التضخم العام في النرويج تراجعاً طفيفاً إلى 3.1% في مايو.

كما أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء السويدي أن الناتج المحلي الإجمالي للسويد نما بنسبة 0.5% في أبريل مقارنة مارس. وفي أسواق العملات، ارتفعت الكرونة النرويجية إلى 10.96 مقابل اليورو بعد إعلان البيانات، كما ارتفعت الروبية الهندية Wednesday بفضل تدخل البنك المركزي المحتمل وتوقعات تدفقات نقدية.

على الصعيد الآسيوي، تسارع تضخم أسعار الجملة في اليابان خلال مايو بأسرع وتيرة منذ 3 سنوات تحت ضغط صدمة أسعار الطاقة، وقفز تضخم المنتجين في الصين بنسبة 3.9% في mayo مسجلاً أعلى مستوياته منذ 4 سنوات. وفيSingapore، ذكرت بيانات أولية أن الأنشطة غير النفطية في السعودية عادت إلى مسار النمو مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال أبريل.

من ناحية أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحرير بعض احتياطاتها الاستراتيجية من الطاقة وزيادة مبيعات الغاز الطبيعي المسال لدول الآسيان. وأضاف لاندو خلال منتدى مستقبل الآسيان في هانوي أن الولايات المتحدة أرسلت شحنات من النفط الخام والغاز البترولي المسال إلى الفلبين للمساعدة في تخفيف نقص الإمدادات، وتعمل على توسيع شراكتها مع东盟 في مجال الطاقة والاستثمار في المعادن الحيوية والتكنولوجيا





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

النرويج التضخم أسعار الفائدة اليابان الصين السعودية الولايات المتحدة آسيان الاقتصاد العالمي

United States Latest News, United States Headlines