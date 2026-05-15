تضخم الجملة في اليابان يقفز لمستويات قياسية بفعل أزمات الطاقة والتوترات الإقليمية

تحليل شامل لارتفاع تضخم أسعار الجملة في اليابان وتأثيره على قرارات بنك اليابان المركزي بشأن أسعار الفائدة في ظل أزمة الطاقة العالمية.

شهدت الأسواق المالية وال اقتصاد ية في اليابان حالة من الاضطراب الشديد عقب صدور بيانات رسمية كشفت عن تسارع حاد في معدلات تضخم أسعار الجملة خلال شهر أبريل الماضي، حيث سجلت هذه المعدلات أسرع وتيرة ارتفاع لها منذ ثلاث سنوات.

ويعود السبب الرئيسي وراء هذا القفزة السعرية إلى صدمات الطاقة العنيفة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً التداعيات المرتبطة بالصراع مع إيران، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط الخام والمواد الكيميائية الأساسية. هذا الوضع وضع بنك اليابان المركزي في موقف حرج، حيث تعززت احتمالات قيام البنك برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر، ربما خلال اجتماع شهر يونيو المقبل، لمواجهة هذا الزحف التضخمي الذي بدأ يهدد الاستقرار الاقتصادي الكلي في البلاد.

وبالنظر إلى التفاصيل الرقمية التي أوردها بنك اليابان، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع للشركات، وهو المقياس الأساسي للتكاليف التي تتقاضاها الشركات فيما بينها، بنسبة وصلت إلى 4.9 في المائة على أساس سنوي في أبريل، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 3.0 في المائة فقط. كما لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سجل مؤشر أسعار الواردات المقومة بالين الياباني ارتفاعاً قياسياً بنسبة 17.5 في المائة، مما يؤكد أن انخفاض قيمة العملة الوطنية ساهم بشكل مباشر في تفاقم أزمة الطاقة وزيادة تكاليف الاستيراد، وهو ما يضغط بقوة على هوامش أرباح الشركات اليابانية التي تجد نفسها مضطرة لتحمل تكاليف إنتاج أعلى.

وقد ظهر هذا الضغط جلياً في ارتفاع أسعار النفط والفحم بنسبة 5.3 في المائة، بينما شهدت المواد الكيميائية قفزة بنسبة 9.2 في المائة، مع ارتفاع صادم في سعر النفتا بنسبة بلغت 79.4 في المائة، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في أسعار المعادن غير الحديدية مثل الألومنيوم والنحاس بنسبة 37.9 في المائة. من الناحية المالية، انعكست هذه المخاوف بشكل فوري على سوق السندات، حيث اندلعت موجة بيع مكثفة أدت إلى دفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 29 عاماً، ليصل إلى 2.665 في المائة.

ويرى الخبراء أن الأسواق باتت تشكك في قدرة بنك اليابان على إدارة ملف التضخم بكفاءة، خاصة مع وجود تعارض واضح بين السياسة النقدية التي قد تتجه نحو التشديد والسياسة المالية التي تقودها حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، والتي تميل إلى التيسير من خلال دراسة ميزانيات إضافية لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود. هذا التضارب في السياسات قد يؤدي إلى إطالة أمد الضغوط التضخمية وزيادة حالة القلق في الأسواق العالمية.

وفي سياق التحليلات الاقتصادية، حذر ماساتو كويكي من معهد سومبو بلس من أن التضخم في أسعار الجملة قد يتحول إلى اتجاه عام ومستمر، مشيراً إلى أنه إذا امتدت هذه الزيادات لتشمل نطاقاً أوسع من السلع بدلاً من الاقتصار على مشتقات النفط، فإن بنك اليابان لن يجد بداً من رفع الفائدة بشكل حازم. كما انضم محافظ البنك المركزي السابق هاروهيكو كورودا إلى صفوف المحذرين، مؤكداً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لفترة طويلة قد يجبر البنك على تسريع وتيرة رفع الفائدة، ومشدداً على أن الوقت الحالي ليس مناسباً لتوسيع الإنفاق المالي الحكومي لأن ذلك قد يغذي التضخم بشكل أكبر.

وبناءً على هذه المعطيات، تترقب الأسواق باهتمام بالغ اجتماع السياسة النقدية يومي 15 و16 يونيو، حيث ستكون بيانات تضخم الجملة هي المحرك الأساسي لقرار البنك المركزي، في ظل توقعات تشير إلى أن اليابان قد تواجه موجة جديدة من الغلاء الشامل خلال فصل الصيف المقبل نتيجة استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز





