تضامن خليجي واسع مع الإمارات في مواجهة التصعيد والادعاءات الإيرانية وجهود أمنية سعودية لتنظيم الحج

تقرير مفصل يتناول إدانة مجلس التعاون الخليجي والإمارات للادعاءات الإيرانية، وتأكيد السيادة الوطنية، بالتزامن مع إجراءات الأمن السعودي لضبط مخالفات الحج.

شهدت الساحة السياسية في منطقة الخليج العربي تطورات متسارعة ومقلقة على خلفية التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزارة الخارجية ال إيران ية، والتي تضمنت ادعاءات اعتبرتها دول المنطقة باطلة ومضللة.

وفي هذا السياق، خرج الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، ببيان شديد اللهجة أعرب فيه عن إدانته واستنكاره القاطعين لما ورد في البيان الإيراني تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار البديوي إلى أن هذه المزاعم ليست مجرد تصريحات عابرة، بل هي امتداد لنهج تصعيدي واستفزازي تتبعه طهران بشكل مستمر تجاه دول المنطقة، مؤكداً أن إيران لم تكتفِ بالاعتداءات المادية التي استهدفت الأراضي الإماراتية، بل انتقلت إلى مرحلة محاولة تشويه الحقائق وتزييف الواقع في انتهاك صارخ لكافة الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية المعمول بها.

وشدد البديوي على أن هذا السلوك يعكس إصراراً إيرانياً واضحاً على تأجيج التوترات وزعزعة ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي، مما يهدد سلامة الشعوب في المنطقة بأكملها. وقد أكد الأمين العام أن دول مجلس التعاون تقف صفاً واحداً وكتلة واحدة خلف دولة الإمارات، داعمة كل التدابير والإجراءات التي تتخذها أبوظبي لحماية سيادتها وصون أمنها الوطني، انطلاقاً من مبدأ أن أمن أي دولة عضو هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الخليجي الشامل.

من جانبها، ردت دولة الإمارات العربية المتحدة بصرامة وحزم على هذه الادعاءات، حيث أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً أدانت فيه بأشد العبارات خطاب وزارة الخارجية الإيرانية. وأكدت الوزارة أن أي مزاعم أو تهديدات تمس السيادة الإماراتية أو الأمن الوطني أو استقلال القرار السياسي هي أمور مرفوضة جملة وتفصيلاً.

وأوضحت الإمارات أن علاقاتها الخارجية وشراكاتها الدولية والدفاعية تقع ضمن الشأن السيادي الخالص للدولة، ولا يحق لأي طرف خارجي، مهما كانت مكانته، أن يتخذ من هذه العلاقات ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية أو ممارسة الضغوط أو التحريض ضدها. كما شددت الوزارة على أن أي خطاب يتضمن تهديدات مباشرة أو غير مباشرة تستهدف المنشآت المدنية والحيوية أو تمس سلامة المواطنين والمقيمين والزوار على أراضيها، يعتبر سلوكاً عدائياً يتعارض مع مبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الإمارات أنها تمتلك كافة الحقوق السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية للرد على أي تهديد أو عمل عدائي، مشيرة إلى أن محاولات الترهيب أو ترويج المزاعم المغرضة لن تثنيها عن المضي قدماً في حماية مصالحها الوطنية العليا. وعلى صعيد التضامن الإقليمي، تجلت وحدة الموقف الخليجي من خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حيث أعرب الأمير القطري عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية، مؤكداً دعم قطر الكامل للإمارات في مواجهة هذه التحديات.

كما أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان مستقل عن استنكاره للاعتداءات السافرة، مجدداً وقوفه مع الإمارات في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها. وفي سياق متصل بالسيادة الأمنية في المنطقة، أبدت السعودية والكويت ودول المجلس دعماً مماثلاً للإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين لحماية أمنها، مما يعكس حالة من التنسيق الأمني والسياسي العالي بين العواصم الخليجية لمواجهة أي تهديدات خارجية قد تستهدف استقرار المنطقة.

وفي سياق مختلف يتعلق بالأمن الداخلي والتنظيمي في المملكة العربية السعودية، كثفت وزارة الداخلية السعودية جهودها لضمان سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، حيث تمكنت القوات الأمنية من ضبط عشرة مقيمين من الجنسيات السودانية والمصرية واليمنية بسبب مخالفتهم لأنظمة وتعليمات الحج. وقد حاول هؤلاء الأشخاص دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على التصاريح اللازمة، مستخدمين الطرق الترابية والأودية للإفلات من الرقابة الأمنية.

وأكدت وزارة الداخلية أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس أمن الحج، مشيرة إلى أن كل من يثبت تورطه في نقل مخالفين بلا تصاريح سيواجه عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال وسجناً لمدة تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والترحيل الفوري للوافدين ومنعهم من دخول المملكة. ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بالتعليمات والتعاون مع الجهات المختصة لضمان أداء الفريضة في أجواء من الطمأنينة والسلام، مؤكدة أن التصريح النظامي هو الشرط الأساسي والوحيد لدخول المشاعر المقدسة، مع إتاحة القنوات الرسمية للإبلاغ عن أي مخالفات عبر أرقام الطوارئ المخصصة في مختلف مناطق المملكة





مجلس التعاون الخليجي دولة الإمارات إيران الأمن القومي السعودية

