تضامن شعبي صومالي واسع مع الحكم عمر عبد القادر عرتان بعد استبعاده من مونديال 2026

حملة تبرعات مليونية لدعم الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتان إثر منعه من دخول الولايات المتحدة واستبعاده من تحكيم مباريات كأس العالم 2026.

في تطور مثير للجدل ومؤلم في الوسط الرياضي العالمي، شهدت الساحة الصومال ية موجة عارمة من التضامن الشعبي مع الحكم الدولي عمر عبد القادر عرتان ، وذلك بعد صدور قرار صادم باستبعاده من قائمة الحكام المعتمدين لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026 .

هذا الاستبعاد لم يأت نتيجة تقصير فني أو مخالفات تحكيمية، بل كان نتيجة مباشرة لمنعه من دخول الأراضي الأمريكية من قبل السلطات المختصة، وهو الأمر الذي وضع مسيرة مهنية حافلة بالنجاحات أمام عقبة سياسية وإدارية لا علاقة لها بالرياضة. لقد وجد الحكم الصومالي نفسه ضحية لقيود السفر الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة على مواطني عدد من الدول، ومن بينها الصومال، في إطار سياسات الهجرة والقيود الأمنية التي تم إقرارها في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.

هذا الموقف أثار تساؤلات عميقة حول مدى تأثير النزاعات السياسية والقيود الدبلوماسية على المشاركة في أكبر حدث رياضي على وجه الأرض، وكيف يمكن أن يحرم الكفاءات العالمية من حقهم في التواجد والتمثيل بناءً على جنسياتهم فقط. من الجدير بالذكر أن عمر عبد القادر عرتان ليس مجرد حكم عادي، بل هو أحد أبرز الرموز التحكيمية في القارة السمراء، حيث استطاع بفضل اجتهاده ودقته أن يتوج بجائزة أفضل حكم في إفريقيا لعام 2025، وهو إنجاز يعكس المستوى الرفيع الذي وصل إليه وتفوقه على نظرائه في القارة.

وبناءً على هذا التميز، كان من المفترض أن يكون جزءاً من النخبة التي تدير مباريات المونديال، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وجد نفسه مضطراً لاستبعاده بعد أن تعذر وصوله إلى الولايات المتحدة عبر المطار بسبب رفض منح الدخول. هذه الحادثة حولت قضية عرتان من مجرد مشكلة إدارية فردية إلى قضية رأي عام كبرى داخل الصومال وخارجها، حيث اعتبر الكثيرون أن هذا الإجراء يمثل إجحافاً بحق الكفاءات الصومالية وتهميشاً متعمداً، مما أدى إلى حالة من الغضب الشعبي العارم الذي تجلى في المطالبة بإنصاف الحكم الدولي وضمان عدم تكرار مثل هذه المواقف مع أي رياضي أو مسؤول صومالي في المستقبل.

وفي ظل هذه الظروف القاسية، لم يقف الشعب الصومالي مكتوف الأيدي، بل تحركت القلوب والمشاعر لتقديم الدعم المعنوي والمادي لهذا البطل الرياضي. فقد أطلقت حملة تبرعات شعبية واسعة النطاق تهدف إلى تعويض الحكم عرتان عن الخسارة المهنية والنفسية التي تعرض لها. وبدأت هذه المبادرة ببادرة كريمة من أحد التجار الصوماليين الذي افتتح حملة التبرعات بمبلغ ضخم قدره مائة ألف دولار، معلناً أن الهدف النهائي للحملة هو جمع مليون دولار كهدية تقديرية للحكم الدولي اعترافاً بجهوده ومسيرته المشرفة.

وقد تناولت الناشطة الصومالية هبة شوكري تفاصيل هذه الحملة عبر منشور مؤثر على منصة إكس، حيث أعربت عن فخرها الشديد بما وصفته بالتكاتف الشعبي الصومالي، مشيرة إلى أن هذا التلاحم يعكس مدى تقدير المجتمع الصومالي لأبنائه المتميزين في المحافل الدولية. إن هذه الحملة لا تمثل فقط دعماً مالياً، بل هي رسالة تضامن قوية تؤكد أن الإرادة الشعبية قادرة على جبر الضرر الذي تخلفه القرارات السياسية الجائرة، وأن النجاح الحقيقي للحكم عرتان لا يقاس بمشاركته في مباراة واحدة، بل بالحب والتقدير الذي يحظى به في وطنه وبين أبناء شعبه الذين رأوا فيه رمزاً للإصرار والتميز رغم كل التحديات.

إن هذه الواقعة تفتح الباب على مصراعيه لنقاش واسع حول ضرورة فصل الرياضة عن السياسة بشكل كامل، خاصة في البطولات العالمية التي تهدف إلى توحيد الشعوب. فمن غير المقبول أن يتم إقصاء أفضل حكم في إفريقيا بسبب قيود تأشيرة دخول، وهو ما يضع الفيفا أمام مسؤولية أخلاقية للضغط على الدول المضيفة لضمان تسهيل إجراءات دخول الحكام واللاعبين بغض النظر عن خلفياتهم السياسية أو جنسياتهم.

يظل عمر عبد القادر عرتان في نظر الصوماليين بطلاً استثنائياً، وتظل جائزته كأفضل حكم في القارة وساماً يزين صدر الرياضة الصومالية، مؤكداً أن الموهبة تتجاوز الحدود والقيود، وأن التقدير الشعبي هو الجائزة الأسمى التي تفوق في قيمتها كل المناصب والألقاب الرسمية





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عمر عبد القادر عرتان كأس العالم 2026 الصومال فيفا حقوق السفر

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