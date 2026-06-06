تضاعف أعداد المسلمين في اليابان وتوسّع نطاق التمييز: بين رفع عدد المساجد وتحديات الحقوق المدنية

يتناول التقرير تصاعد التمييز ضد الجالية المسلمة في اليابان مع تزايد أعدادهم إلى 420 ألف مسلمة، وارتفاع عدد المساجد إلى أكثر من 160، مسلطًا الضوء على أحداث هدم مسجد في كاواغوي، والهجمات الرقمية والحرائق المشبوهة في هوكايدو، إلى جانب مطالب المجتمع بتوفير مقابر إسلامية ووجبات حلال في المدارس.

أصدر مجلس الأئمة في اليابان بيانًا عبر صفحته على فيسبوك في يوم الجمعة، حذر فيه من تصاعد الخطاب السلبي تجاه المسلمين في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ووضح المجلس أن المسلمين في اليابان، سواء كانوا من المواطنين الأصليين أو المقيمين الأجانب، يشكلون جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والإنساني للبلاد، ويساهمون في تنميتها وتقدمها، مؤكدًا رفض جميع أشكال التمييز الموجه ضدهم. يأتي هذا التحذير في إطار تحول ملحوظ في أنماط التمييز ضد الأجانب داخل اليابان، حيث اتسعت رقعة عدم التسامح لتستهدف الجالية المسلمة بشكل مباشر، بعد أن كان التمييز يتركز في السابق على الكوريين والأكراد.

وقد تزامن هذا التحول مع تقديرات تشير إلى تضاعف أعداد المسلمين في اليابان؛ فالإحصائية التي أعدها الأستاذ الفخري هيروفومي تانادا من جامعة واسيدا أظهرت أن عدد المسلمين ارتفع إلى نحو 420 ألف شخص بنهاية عام 2024، وهو ما يمثل قفزة هائلة مقارنة بعام 2019 حين لم يتجاوز عددهم 230 ألفاً. تشمل هذه الأرقام كل من المقيمين الأجانب واليابانيين الذين اعتنقوا الإسلام، وقد ارتفع عدد المساجد في البلاد إلى أكثر من 160 مسجداً في مختلف المحافظات.

في الأسبوع الماضي، أثارت وسائل الإعلام اليابانية جدلاً واسعًا حين أعلنت السلطات عن نيتها هدم مسجد جديد في منطقة ريفية بمدينة كاواغوي، مستندةً إلى ضوابط التوسع العمراني التي تحظر البناء في الغابات الجبلية. وقد صُدم الجدل بسبب مشاركة السفير الباكستاني في طوكيو في افتتاح المسجد، ما دفع عمدة كاواغوي، هاتسوي موريتا، إلى تصريح صريح بأن المدينة "لا يمكنها التسامح مع الوضع الراهن" وأنه سيُتخذ قرار سريع لحل المسألة.

أما على صعيد الأمن الرقمي، فقد تم رصد مضايقات هاتفية وإلكترونية مكثفة تستهدف القائمين على المساجد، حيث يتلقون رسائل مسيئة تطالبهم بمغادرة اليابان، ما أدى إلى انتشار مخاوف بين بعض المسلمين من التعرض للعنف الجسدي أو اللفظي إذا غادروا منازلهم. وفي مدينة إيبتسو بمحافظة هوكايدو، سجلت السلطات سلسلة من الحرائق المشبوهة في فبراير الماضي استهدفت مسجداً ومعرضًا للسيارات أدارهما مواطنون باكستانيون، مؤشراً على أن الخطاب الكراهي الرقمي قد يتحول إلى أعمال عنف ملموسة تهدد السلم الأهلي وسلامة المقيمين.

بالرغم من هذه التحديات، أعرب عدد من الشباب المسلمين في اليابان عن استغرابهم من حجم التمييز، مشيرين إلى أن أصدقاءهم اليابانيين يظهرون تفهمًا كبيرًا لعقيدتهم. وأوضح طالب جامعي باكستاني أن المشكلة تنبع أساسًا من أفراد مجهولين على وسائل التواصل الاجتماعي يثيرون الكراهية ضد الجالية. ومع تزايد عدد المسلمين، برزت مطالبة متزايدة بتوفير مقابر إسلامية تسمح بالدفن بدلاً من الحرق المتبع في العادات اليابانية، بالإضافة إلى طلب توفير وجبات حلال في المدارس الحكومية لتلبية احتياجات الطلاب المسلمين.

يرى الباحث ميتشيتو أوهاسي المتخصص في شؤون الجاليات أن سهولة نشر القضايا المحلية عبر الفضاء الرقمي تُسهم في سرعة انتشار القلق والتحريض، مشيرًا إلى أن التشريعات الحالية لمكافحة خطاب الكراهية في اليابان لا توفر ردعًا كافيًا للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

المسلمين في اليابان تمييز ضد الأجانب المساجد حقوق مدنية خطاب الكراهية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

إيطاليا.. وفيات كورونا تقترب من 26 ألفاإيطاليا.. وفيات كورونا تقترب من 26 ألفا سجلت الجمعة 420 وفاة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 25 ألفا و969

Read more »

أميركي اشترى 160 تذكرة يانصيب.. وفاز 160 مرةاشترى رجل أميركي من ولاية فرجينيا 160 تذكرة يانصيب، فكانت سببا في فوزه بـ800 ألف دولار، وفق ما ذكرته وكالة 'يونايتد برس إنترناشيونال'.

Read more »

حائل: انطلاق مبادرة 'إحياء درب زبيدة' بالسير 420 كم (صور)حائل: انطلاق مبادرة 'إحياء درب زبيدة' بالسير 420 كم (صور)

Read more »

النواب الأمريكي يقر مليار دولار لتمويل 'القبة الحديدية' الإسرائيليالنواب_الأمريكي يقر مليار دولار لتمويل 'القبة_الحديدية' الإسرائيلي بأغلبية 420 صوتا ورفض 9 أصوات فقط

Read more »

تشغيل 5 إلى 6 رحلات في الساعة بزيادة 160% لإدارة أزمة مطار جدة | صحيفة المواطن الإلكترونيةتشغيل 5 إلى 6 رحلات في الساعة بزيادة 160% لإدارة أزمة مطار جدة كشفت مصادر مطلعة عن تشغيل 5 إلى 6 رحلات في الساعة بزيادة 160% لإدارة أزمة مطار جدة.

Read more »

هدف يدعم توظيف أكثر من 160 ألف مواطن في القطاع الخاص | صحيفة المواطن الإلكترونيةهدف يدعم توظيف أكثر من 160 ألف مواطن في القطاع الخاص كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن دعمه لتوظيف أكثر من 160 ألف سعودي وسعودية للعمل في منشآت القطاع

Read more »