تضارب الروايات بين واشنطن وطهران حول اتفاق إنهاء الحرب والملف النووي

تحليل مفصل للتناقض بين تصريحات دونالد ترامب حول قرب التوصل لاتفاق مع إيران وبين النفي الإيراني الرسمي، مع التركيز على شروط وقف إطلاق النار والبرنامج النووي.

تشهد الساحة السياسية الدولية حالة من الترقب والجدل الواسع إثر تضارب الأنباء الواردة من واشنطن وطهران بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تاريخي ينهي حالة الصراع والتوتر المستمر بين البلدين.

فقد خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات تفاؤلية عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الجهود الدبلوماسية قد أتت أكلها وأن هناك تقدماً ملموساً في المحادثات الرامية إلى تمديد وقف إطلاق النار الهش. وأكد ترامب في منشوراته أن النقاط النهائية للمفاوضات قد تمت الموافقة عليها من حيث المفهوم العام والتفاصيل الدقيقة، معتبراً أن هذه الخطوة جاءت نتيجة رفع مستوى المحادثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أعلى مستويات القيادة في طهران، مما يعطي انطباعاً بأن هناك توافقاً قد حدث بالفعل في الغرف المغلقة.

في المقابل، جاء الرد الإيراني ليعكس صورة مختلفة تماماً وتناقضاً واضحاً مع الرواية الأمريكية. فقد نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصادر مطلعة تأكيدها أن طهران لم توافق بعد على أي نص رسمي لمذكرة تفاهم أولية مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب أو تنظيم العلاقة الثنائية. هذا التكذيب الإيراني يضع تصريحات ترامب في موضع تساؤل حول ما إذا كانت تعبر عن واقع ملموس أم أنها مجرد مناورة سياسية لتحقيق مكاسب داخلية أو ضغط على الجانب الإيراني.

ومن جهة أخرى، أضاف موقع أكسيوس بعد نقلة عن مسؤولين إيرانيين أن هناك اتفاقاً مبدئياً قد تم التوصل إليه بالفعل خلال جولات من المحادثات السرية، ولكن هذا الاتفاق لا يزال يفتقر إلى الصبغة الرسمية والنهائية، حيث يتطلب الحصول على الموافقة النهائية والقطعية من المرشد الأعلى، وهو ما يشير إلى أن القرار النهائي في إيران يظل مرتبطاً بالقيادة العليا التي تدرس كافة التفاصيل بدقة متناهية قبل إعطاء الضوء الأخضر. وتتمحور النقاط الجوهرية في هذه المفاوضات الشائكة حول فترة وقف إطلاق النار المقترحة والتي تمتد لستين يوماً، وهي فترة يُنظر إليها كجسر عبور لتهدئة الأوضاع الميدانية وتقليل فرص التصادم المباشر.

وخلال هذه الفترة، من المقرر أن يتم تفعيل مسار تفاوضي مكثف يركز بشكل أساسي على البرنامج النووي الإيراني، والذي يمثل حجر الزاوية في الخلاف الأمريكي الإيراني منذ سنوات طويلة. تسعى الولايات المتحدة إلى ضمانات صارمة تمنع طهران من تطوير قدرات نووية عسكرية، بينما تطالب إيران برفع شامل وكامل للعقوبات الاقتصادية التي خنقت اقتصادها وأثرت على معيشة مواطنيها.

إن هذا التداخل بين الملف العسكري الميداني والملف النووي يجعل من عملية التوصل إلى اتفاق نهائي أمراً في غاية التعقيد، حيث أن أي خلل في بند واحد قد يؤدي إلى انهيار العملية التفاوضية برمتها. إن هذا الصراع في الروايات بين واشنطن وطهران يعكس طبيعة العلاقة القائمة على عدم الثقة المتبادلة، حيث يميل كل طرف إلى تقديم الرواية التي تخدم مصالحه السياسية أمام المجتمع الدولي.

وبينما يرى ترامب أن الضغط الممارس قد أجبر إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات وقبول شروطه، ترى القيادة الإيرانية أنها تتحرك من موقع القوة والمطالبة بحقوقها السيادية. ويبقى التساؤل قائماً حول ما إذا كانت فترة الستين يوماً المقترحة ستكون كافية لترميم الثقة المفقودة وصياغة اتفاق مستدام، أم أنها ستكون مجرد استراحة محارب تتبعها جولة جديدة من التصعيد.

إن المراقبة الدقيقة لتحركات المرشد الأعلى في إيران وردود فعل الإدارة الأمريكية ستكون هي المفتاح لفهم المسار الذي ستتخذه هذه الأزمة في المرحلة المقبلة، وسط تحذيرات دولية من أن أي فشل في هذا المسار قد يجر المنطقة إلى صراع واسع النطاق يصعب السيطرة عليه





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