تح detail إعلان مؤسسة الرياضات الإلكترونية عن تفاصيل 'تصفيات الفرصة الأخيرة' التي ستحدد المتأهلين النهائيين لكأس العالم 2026 في باريس، مع استعراض البطولات المشاركة والجدول الزمني وأبرز القصص الملهمة في النسخ السابقة.

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية عن القائمة الرسمية والتفاصيل الخاصة بـ' تصفيات الفرصة الأخيرة '، التي ستحدد البطاقات النهائية للتأهل إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 المقرر عقدها في باريس من 6 يوليو إلى 23 أغسطس.

تمثل هذه التصفيات المرحلة الختامية من رحلة التأهل، حيث تختم برنامج 'الطريق إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية' الذي امتد عبر أكثر من 230 حدثاً تأهيلياً عالمياً، بمشاركة متوقعة تزيد على 350 ألف لاعب. تضم السلسلة ثماني بطولات مفتوحة تشمل ألعاب كاونتر سترايك 2 وإي إيه إف سي وروكيت ليغ وتيكن 8 والشطرنج وكول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7 وفاتال فيوري: سيتي أوف ذا وولفز وستريت فايتر 6.

ستقام التصفيات في باريس بين 5 يوليو و10 أغسطس، وستمنح 37 بطاقة تأهل للاعبين وستة مقاعد للأندية. خصصت أربعة مقاعد لأندية كاونتر سترايك 2، ومقعد لكل من روكيت ليغ وكول أوف ديوتي. سيتأهل فائزو إي إيه إف سي إلى التصفيات التمهيدية، بينما يحقق الفائزون في الألعاب الأخرى تأهلاً مباشراً. تقام منافسات فاتال فيوري من 4 إلى 6 أغسطس بأربعة مقاعد، وتصفيات إي إيه إف سي من 9 إلى 11 يوليو بتأهل 14 لاعباً.

بينما تقام ستريت فايتر 6 من 24 إلى 26 يوليو بست بطاقات، وتيكن 8 من 31 يوليو إلى 2 أغسطس بأربعة مقاعد. كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7 ستحدد النادي المتأهل الوحيد، والشطرنج من 4 إلى 6 أغسطس بأربعة مقاعد. تختم التصفيات بكاونتر سترايك 2 من 7 إلى 9 أغسطس بأربعة أندية، وروكيت ليغ من 8 إلى 10 أغسطس للنادي الأخير.

شهدت التصفيات سابقاً قصصاً ملهمة، مثل تأهل البرتغالي جواو فاسكونسيلوس 'جافونسو جي في' عام 2024 وتتويجه بلقب إي إيه إف سي، مما دفع لإطلاق 'جائزة جافونسو' للفرق أو اللاعبين الذين يتوجون بكأس العالم بعد التأهل عبر هذه التصفيات. في 2025، حصد فريق فالكونز الجائزة الأولى بعد تتويجه ببطولة أوفرواتش 2، كما تأهل لاحقاً للفوز بلقب الأندية. timeframe also saw qualification of chess grandmasters نيهال سارين وليفون أرونيان إلى أول نسخة من الشطرنج في البطولة.

ستستضيف باريس البطولة في مركز بورت دو فرساي بمشاركة أكثر من ألفي لاعب يمثلون 200 نادٍ من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة عبر 24 لعبة، بجوائز تزيد على 75 مليون دولار، الأكبر في تاريخ القطاع. في خبر منفصل، فاز هدف كريستيانو رونالدو قائد النصر أمام الخليج بجائزة هدف الموسم 2025-2026 في الدوري السعودي، متفوقاً على جميع أهداف الجولات الـ33.

سجل رونالدو الهدف بمقصية أبدية بعد تمريرة علي الحسن ونواف بوشل، حيث هلل بوشل بيديه قبل وصول الكرة إلى رونالدو، ليخرج الهدف بأشعة عالمية





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كأس العالم للرياضات الإلكترونية تصفيات الفرصة الأخيرة باريس 2026 جائزة جافونسو تونومي

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