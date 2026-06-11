تصعيد عسكري حاد بين واشنطن وطهران وتحذيرات من كارثة إقليمية شاملة

يتناول الخبر التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران بعد ضربات أمريكية، وتحذيرات البرلمان الإيراني من مستنقع لا نهاية له، مع رصد تداعيات الصراع على الكويت والهند وروسيا.

تشهد المنطقة حالة من الغليان غير المسبوق نتيجة التصعيد العسكري الحاد والتوترات السياسية المتسارعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية ال إيران ية، حيث دخل الصراع مرحلة خطيرة من المواجهة المباشرة والتهديدات المتبادلة التي قد تعيد تشكيل الخريطة الجيوسياسية في الشرق الأوسط .

وفي هذا السياق، أطلق رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تحذيرات شديدة اللهجة للإدارة الأمريكية، مشيراً إلى أن الاعتماد على الاستراتيجيات الخاطئة والقرارات المتهورة سيؤدي حتماً إلى دفع المنطقة نحو مأزق لا نهاية له. وأكد قاليباف أن هذه السياسات ستعيد اللعبة السياسية والعسكرية إلى نقطة الصفر بشكل كارثي، مما قد يتسبب في انهيار تام للبنية التحتية للطاقة وتذبذب حاد في الأسواق العالمية، وهو ما وصفه بأنه مستنقع ستنزلق فيه الولايات المتحدة لسنوات طويلة دون القدرة على الخروج منه.

كما شدد على أن طهران في حالة استعداد تام للتصدي لأي عدوان محتمل وبطرق غير مسبوقة من شأنها أن تقلب موازين القوى في المنطقة، متوعداً بأن العالم سيشهد وجهاً مختلفاً لإيران إذا ما استمرت واشنطن في نهج التسرع والتهديد بقصف الأراضي الإيرانية. على الصعيد الميداني، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنفيذ ضربات عسكرية واسعة النطاق استهدفت إيران، موضحاً أن قيمة الذخائر المستخدمة في هذه العمليات بلغت نحو مائتين وخمسين مليون دولار، مؤكداً في الوقت ذاته أن القدرات العسكرية الإيرانية قد تعرضت لدمار كبير.

وفي مقابل هذه الضربات، رصدت وزارة الدفاع الكويتية نشاطاً معادياً مكثفاً، حيث أعلنت عن اختراق أربع وعشرين طائرة مسيرة إيرانية للمجال الجوي الكويتي خلال ثمان وأربعين ساعة فقط، وتعاملت القوات العسكرية مع هذه الخروقات وفق الإجراءات المتبعة. وفيما يتعلق بالتخطيط العسكري المستقبلي، وردت تحذيرات من كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين للرئيس ترامب بضرورة الحذر من محاولة الاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية، نظراً لأن هذه الخطوة ستكون محفوفة بمخاطر جسيمة وتكلفة بشرية باهظة للقوات الأمريكية.

ومن جانبه، صرح العميد علي فدوي، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، بأن بلاده على وشك تحقيق نصر استراتيجي كبير سيغير كافة المسارات التي كان يخطط لها ما وصفهم بالأشرار في العالم والشيطان الأكبر. ولم يتوقف التصعيد عند المواجهات العسكرية المباشرة، بل امتد ليشمل أبعاداً اقتصادية وتقنية دولية، حيث كشفت تقارير عن إدراج جميع الأصول والمصالح الاقتصادية المرتبطة بإيلون ماسك في غرب آسيا، بما في ذلك الدول العربية وإسرائيل، ضمن قائمة أهداف إيران الجديدة.

وفي المقابل، هدد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن أي ضرر يلحق بحلفاء الولايات المتحدة في الخليج سيتم اقتطاعه مباشرة من الحسابات البنكية الإيرانية. وفي سياق التداعيات الدولية، علقت الحكومة الهندية منح الموافقات النهائية لتشغيل خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس، وذلك بسبب مخاوف أمنية متزايدة بعد استخدام هذه الخدمة في النزاع الإيراني.

أما دولياً، فقد أعربت روسيا عبر المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف ووزير الخارجية سيرغي لافروف عن قلقها العميق من هذا التصعيد، داعية إلى ضبط النفس والعودة للمفاوضات مع التأكيد على مبدأ حرية الملاحة. وفي حين تحاول باكستان القيام بدور الوساطة لإنهاء الحرب، تصر الخارجية الإيرانية على أن وقف إطلاق النار في هذه المرحلة يعد أمراً منعدم الجدوى، مؤكدة عزمها على ضرب مصادر الهجمات التي استهدفت أراضيها، مما يشير إلى أن المنطقة تتجه نحو مواجهة مفتوحة قد لا تجد طريقاً سهلاً للتهدئة في المدى القريب





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