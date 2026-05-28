تصعيد عسكري عالمي: صفقات تسليح أوكرانية وتحولات دراماتيكية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

تقرير مفصل يتناول تزويد السويد لأوكرانيا بمقاتلات غريبن والضربات المتبادلة في البحر الأسود، بالتوازي مع العقوبات الأوروبية على مستوطنين إسرائيليين وتوترات متصاعدة في لبنان وغزة والداخل الإسرائيلي.

شهدت الساحة الدولية سلسلة من التطورات العسكرية والسياسية المتسارعة التي تعكس حالة من التوتر الشامل في عدة مناطق من العالم. وفي مقدمة هذه التطورات، أعلنت السويد عن خطوة استراتيجية كبرى بدعم أوكرانيا عسكرياً من خلال بيع وتزويد كييف بـ 36 طائرة مقاتلة من طراز غريبن.

تتوزع هذه الصفقة بين 20 طائرة حديثة من طراز غريبن إي/إف سيتم تمويلها أوروبياً، و16 طائرة أخرى من طراز غريبن سي/دي الأقدم لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني. وقد صرح رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بأن هذا القرار يمثل نقطة تحول تاريخية في الدعم السويدي، مشيراً إلى أن التسليم سيبدأ العام المقبل للطرازات الأقدم، بينما ستصل الطائرات الأحدث بحلول عام 2030.

ومن المقرر أن تخصص أوكرانيا نحو 2.5 مليار يورو من القرض الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 90 مليار يورو، لشراء هذه المقاتلات، حيث يخصص 60 ملياراً من هذا القرض لتوريد الأسلحة والمعدات الدفاعية. وبذلك يصل إجمالي الدعم العسكري السويدي منذ بداية الغزو الروسي إلى حوالي 11.8 مليار يورو. بالتوازي مع صفقات التسليح، تصاعدت وتيرة العمليات القتالية المباشرة بين موسكو وكييف، حيث شهدت منطقة سومي شمال أوكرانيا مقتل مدنيين جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية.

وفي المقابل، كثفت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية الروسية، حيث استهدفت مصفاة نفط في ميناء توابسي على البحر الأسود، مما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة. ولم يقتصر الصراع على اليابسة، بل امتد إلى الممرات المائية في البحر الأسود، حيث تعرضت ثلاث ناقلات نفط لهجمات بطائرات مسيرة قرب الساحل التركي، منها الناقلة جيمس 2 والناقلتان ألتورا وفيلورا. هذه الهجمات المتبادلة على ناقلات النفط والموانئ تظهر تحول الصراع نحو استهداف الشرايين الاقتصادية والطاقوية للطرفين.

وفي سياق متصل، يسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحصول على دعم إضافي من الولايات المتحدة، وتحديداً من خلال طلب صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت أو الحصول على تراخيص لإنتاجها محلياً، نظراً لفاعليتها العالية في التصدي للصواريخ البالستية الروسية. أما على صعيد الشرق الأوسط، فقد اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية صارمة شملت أربعة كيانات وثلاثة أفراد بسبب انتهاكات ارتكبت ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفي الوقت ذاته، وسع المجلس الأوروبي نطاق عقوباته لتشمل أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، متهماً إياهم بالترويج لأعمال العنف.

وفي غزة، تبرز التوترات مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حول تنفيذ خطة الهجرة الطوعية للفلسطينيين في التوقيت المناسب، مما يشير إلى تمسك إسرائيل بخطط التهجير. ميدانياً، نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية دقيقة في بيروت وجنوب لبنان أسفرت عن وقوع ضحايا، مما يزيد من مخاطر اتساع رقعة الصراع. داخلياً، تعيش إسرائيل حالة من الغليان السياسي مع تسارع خطوات حل الكنيست وتفاقم الخلافات داخل الائتلاف الحاكم حول موعد الانتخابات المقبلة.

وفي ظل هذا المشهد المتفجر، دعت وزارة الخارجية الروسية، عبر المتحدثة ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة وإيران إلى ضرورة مواصلة الحوار وتجنب الانزلاق نحو مواجهة مسلحة مباشرة، في محاولة لتهدئة الجبهات الدبلوماسية وسط صراعات عسكرية لا تهدأ في شرق أوروبا والشرق الأوسط





أوكرانيا إسرائيل السويد الاتحاد الأوروبي صواريخ باتريوت

