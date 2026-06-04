تصعيد إقليمي: تعثر اتفاق لبنان والمواجهة المباشرة بين إيران وأمريكا

تحليل شامل للتطورات الأمنية في الشرق الأوسط، بدءاً من معارضة بن غفير لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وصولاً إلى الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والرد الأمريكي.

يشهد الشرق الأوسط موجة من التوترات المتسارعة التي تضع المنطقة على حافة مواجهة شاملة، حيث تتداخل الملفات الأمنية بين الجبهة ال لبنان ية والصراع المباشر بين الولايات المتحدة و إيران .

في الداخل الإسرائيلي، أثار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع لبنان بوساطة من واشنطن عاصفة من الجدل، إذ وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هذا الاتفاق بأنه خطأ كبير، موجها انتقادات لاذعة لمستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبراً أنهم يجرون القيادة الإسرائيلية نحو خيارات استراتيجية خاطئة تضعف موقف الدولة. هذا الاتفاق، الذي يهدف إلى تهدئة الأوضاع على الحدود الشمالية، يتطلب وقفاً تاماً وشاملاً لإطلاق النار من جانب حزب الله المدعوم من إيران، مع إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية لضمان خلو المنطقة من أي جهات فاعلة غير حكومية.

وقد اتفق الجانبان على استئناف المحادثات السياسية والأمنية في الأسبوع الذي يبدأ في الثاني والعشرين من يونيو للوصول إلى اتفاق شامل ينهي حالة الصراع، إلا أن الواقع الميداني لا يزال يتسم بالهشاشة، حيث استمرت صفارات الإنذار في الدوي في مناطق شمال إسرائيل مثل كفار يوفال وعرب العرامشة نتيجة رصد طائرات مسيرة مشبوهة، مما يعكس حالة عدم الاستقرار التي تسبق التطبيق الكامل للاتفاق. وعلى صعيد آخر، انتقلت شرارة المواجهة إلى مستوى أكثر خطورة بين طهران وواشنطن، حيث شددت الولايات المتحدة من حصارها على الموانئ الإيرانية، مما دفع الأخيرة للرد عبر سلسلة من الهجمات الصاروخية وعمليات الطائرات المسيرة.

وقد شهدت المنطقة تطوراً دراماتيكياً تمثل في استهداف إيران لدولة الكويت بـ 13 صاروخاً باليستياً و17 طائرة مسيرة، مما أسفر عن مقتل مقيم هندي وإصابة نحو 63 شخصاً، بالإضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بمطار الكويت الدولي ومنشآت حيوية وبعثات دبلوماسية، وهو ما دفع الكويت لاتخاذ إجراءات فورية بطلب مغادرة الدبلوماسيين الإيرانيين للبلاد خلال 24 ساعة. ولم تكن البحرين بمنأى عن هذه الهجمات، حيث تمكنت دفاعاتها من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدة مسيرات استهدفت أعيان مدنية.

وفي المقابل، شنت قيادة سنتكوم الأمريكية غارات استهدفت موقعاً عسكرياً في جزيرة قشم، مؤكدة اعتراضها لصواريخ إيرانية مع الحفاظ على سلامة القوات الأمريكية، في حين لوح الحرس الثوري الإيراني بفرض قواعد جديدة للسيطرة على مضيق هرمز، معتبراً أن العدو مضطر لقبول هذه القواعد الجديدة في إدارة الملاحة والأمن. وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبرز تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي حاول الموازنة بين الضغط العسكري والانفتاح الدبلوماسي، حيث وصف في وقت سابق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالمجنون، بينما أبدى في المقابل انفتاحه على عقد لقاء مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في حال التوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي.

ومع ذلك، فإن هذه المساعي تصطدم بتحذيرات إيرانية صارمة، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أي هجوم إسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت سيؤدي حتماً إلى تجدد الحرب في الشرق الأوسط على نطاق واسع جداً. وفي خضم هذه التهديدات، عاش سكان الضاحية الجنوبية لبيروت ساعات من الرعب أدت إلى إخلاء المدارس ونزوح الأهالي من منازلهم خوفاً من ضربات وشيكة.

ومن الجانب الدولي، حاول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم حلول لملء الفراغ الأمني بعد انسحاب قوة اليونيفيل بنهاية العام الجاري، مقترحاً ثلاثة خيارات لقوة مراقبة حدودية تضمن عدم انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية كبرى، إلا أن استمرار تبادل الرسائل المعلقة بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء يجعل من الوصول إلى تسوية نهائية أمراً بالغ الصعوبة في ظل تصاعد لغة التهديد والوعيد





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران إسرائيل لبنان الولايات المتحدة تصعيد عسكري

United States Latest News, United States Headlines