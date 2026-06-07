تصعيد إيراني إسرائيلي: ضربات صاروخية، أنفاق حزب الله، وضغوط دبلوماسية أمريكية

تحليل شامل للهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، وموقف الرئيس ترمب من المفاوضات، واكتشاف أنفاق استراتيجية لحزب الله في جنوب لبنان تحت قلعة الشقيف.

تشهد المنطقة حالة من الغليان العسكري والسياسي في ظل تصاعد المواجهة المباشرة بين إيران و إسرائيل ، حيث أطلقت طهران سلسلة من الصواريخ باتجاه الأراضي ال إسرائيل ية في هجوم هو الأول من نوعه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في مطلع شهر أبريل الماضي.

هذا التصعيد الميداني جاء ليزيد من تعقيد جهود الوساطة الدولية الرامية للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي حالة الحرب والتوتر. ومن جانبه، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد إيفي ديفرين بأن رئيس الأركان إيال زامير قد صادق بالفعل على خطط لعمليات مستقبلية، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية تامة واستعداد كامل للتعامل مع أي تداعيات، ومشيراً إلى أن النظام الإيراني ارتكب خطأً فادحاً باختياره طريق الإرهاب مرة أخرى.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي نجاحه في اعتراض كافة الصواريخ التي انطلقت من إيران، إلا أنه حذر في الوقت ذاته من أن أنظمة الدفاع ليست محكمة بنسبة مئة بالمئة، خاصة مع دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة وسماع دوي انفجارات في شمال البلاد. على الصعيد الدبلوماسي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تفاؤله السابق بقرب التوصل إلى اتفاق، مشيراً في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أنه كان يتوقع توقيع اتفاق في غضون أيام قليلة من بداية الأسبوع، إلا أن الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير قد أدى إلى تعقيد هذه الجهود الدبلوماسية ولن يساعد في دفع المفاوضات للأمام.

وفي لفتة لافتة، أبدى ترمب عدم رضاه عن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبراً أنها لم تكن خطوة موفقة في هذا التوقيت. وبالتوازي مع ذلك، تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً مكثفة على الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم قرار يلزم إيران بالكشف عن مصير مواقعها النووية، بينما أكد ترمب في مقابلة مع شبكة إن بي سي أن واشنطن ستعمل مع طهران للتخلص من مخزونها من اليورانيوم في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي سياق متصل بالعمليات الميدانية على الجبهة الشمالية، كشف الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف شبكة أنفاق استراتيجية تابعة لحزب الله تحت قلعة الشقيف في جنوب لبنان. وأوضح الجيش في بيان رسمي أن هذه الأنفاق صممت لمنح الحزب قدرات هجومية متقدمة لاستهداف القوات الإسرائيلية والعمق الإسرائيلي، لاسيما منطقة إصبع الجليل التي تبعد مسافة لا تتجاوز ستة كيلومترات عن بلدة المطلة.

وأشار البيان إلى أن هذه الشبكة أقيمت داخل منطقة مدنية وبتمويل وتخطيط مباشر من النظام الإيراني، وهي مصممة لاستيعاب مئات المقاتلين وتعمل كمركز عمليات رئيسي للمنظمة في تلك المنطقة. يأتي هذا الاكتشاف في وقت تواصل فيه إسرائيل استهداف حزب الله في لبنان، رافضة محاولات إيران فرض معادلة جديدة تربط بين الجبهة اللبنانية والهجمات الصاروخية المباشرة على إسرائيل.

وعلى مستوى الأجهزة الأمنية، يواجه جهاز الموساد حالة من الاضطراب الداخلي بعد قرار رئيسه الجديد رومان غوفمان بإقالة نائبه، وهو ما أثار تساؤلات ومخاوف حول احتمالية حدوث خلل في أداء الجهاز، خاصة في ظل الحساسية العالية للملف الإيراني في الوقت الراهن. إن تداخل هذه المسارات العسكرية والأمنية والدبلوماسية يرسم صورة معقدة للصراع، حيث تحاول إيران الضغط عبر القوة الصاروخية ووكلاء المنطقة، بينما تسعى إسرائيل لتثبيت تفوقها الميداني وتفكيك البنية التحتية لحزب الله، في حين يحاول البيت الأبيض موازنة الأمور للوصول إلى تسوية تمنع الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة





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