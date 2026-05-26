تصعيد سيبراني إيراني ضد البنية التحتية الأمريكية ومتابعات صحية لرئيس الوزراء الإسرائيلي

تقرير مفصل يتناول اختراق أنظمة النقل في لوس أنجليس من قبل قراصنة مرتبطين بإيران وسرقة بيانات ضخمة، بالتزامن مع الكشف عن تفاصيل الزيارات الطبية والسجل الصحي المثير للجدل لبنيامين نتنياهو.

شهدت الساحة الدولية مؤخراً سلسلة من التطورات المتلاحقة التي تدمج بين الصراعات السيبرانية العابرة للقارات والملفات الصحية الحساسة للقادة السياسيين في منطقة الشرق الأوسط. في الجانب التقني والأمني، كشف باحثون في شركة جامبيت سكيوريتي الإسرائيلية المتخصصة في أمن الإنترنت عن تفاصيل صادمة تتعلق بعملية اختراق حاسوبي واسعة النطاق استهدفت هيئة النقل الحضري في مدينة لوس أنجليس الأمريكية.

وأشار التقرير الصادر عن الشركة، التي أسسها خبراء سابقون في الوحدة 8200 التابعة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، إلى أن قراصنة إلكترونيين مرتبطين بالجمهورية الإسلامية الإيرانية هم المسؤولون عن هذا الهجوم التخريبي الذي وقع في شهر مارس الماضي. وقد أدى هذا الاختراق إلى إجبار نظام النقل في المدينة على إغلاق أجزاء حيوية من شبكته الرقمية، مما تسبب في تعطل بعض شاشات مواعيد وصول الرحلات ومنع الركاب من شحن بطاقات النقل الخاصة بهم، وهو ما يعكس مدى قدرة هذه الهجمات على التأثير في الحياة اليومية للمواطنين في قلب الولايات المتحدة.

وبحسب الأدلة الجنائية الرقمية التي جمعتها شركة جامبيت، فقد تمكن المهاجمون من سرقة كميات هائلة من البيانات شملت رسائل بريد إلكتروني ونسخاً احتياطية وملفات إدارية وتقنية يتجاوز حجمها 700 غيغابايت. وقد تبنت مجموعة قرصنة غامضة تطلق على نفسها اسم أبابيل ميناب المسؤولية عن هذه العملية، وهي مجموعة يُعتقد على نطاق واسع أنها تعمل كغطاء لجواسيس إيرانيين.

ويحمل اسم الجماعة دلالة رمزية مرتبطة بقصف مدرسة للبنات في مدينة ميناب الإيرانية، وهو أسلوب متبع من قبل جماعات تظهر بمظهر المدافعين عن المجتمع بينما تنفذ أجندات استخباراتية. ولم يتوقف الأمر عند لوس أنجليس، بل امتدت العمليات لتشمل اختراقات أخرى أثرت على هيئة قطارات الضواحي في جنوب فلوريدا المعروفة باسم تراي ريل، بالإضافة إلى شركة فاينكس لتتبع المركبات، مما يشير إلى استراتيجية إيرانية ممنهجة لاستهداف البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في أمريكا.

من جانبه، أكد مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي علمه بالواقعة وتنسيقه مع الشركاء للتعامل مع تداعياتها، بينما رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وعلى صعيد آخر، وفي سياق مختلف ولكن لا يقل أهمية في توقيته، أثار ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس موجة من التساؤلات حول حالته الصحية.

ووفقاً لبيان رسمي من مكتبه، فإن الزيارة التي تمت مساء يوم الاثنين كانت قصيرة ومحدودة الغرض، حيث خضع لإجراء طبي متعلق بعلاج سِني، وغادر المستشفى في الليلة نفسها دون الحاجة إلى إقامة طبية. ورغم بساطة السبب المعلن، إلا أن هذه الزيارة أعادت إلى الواجهة الجدل الدائر داخل إسرائيل حول مستوى الشفافية في الإفصاح عن الوضع الصحي لرأس الحكومة، خاصة في ظل الظروف الأمنية والسياسية الحرجة التي تمر بها البلاد.

يبلغ نتنياهو حالياً من العمر 76 عاماً، وقد شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من الإجراءات الطبية التي خضع لها، مما جعل ملفه الصحي محل متابعة دقيقة من قبل الأوساط الإعلامية والسياسية. وبالعودة إلى السجل الطبي لنتنياهو، فقد كشف الشهر الماضي عن خضوعه لعلاج إشعاعي في مستشفى هداسا بعد تشخيص إصابته بورم خبيث في البروستاتا.

وبرر رئيس الوزراء تأخره في الإعلان عن هذا المرض بمخاوف أمنية، مشيراً إلى أن الإفصاح المبكر كان قد يمنح إيران فرصة لاستغلال هذه المعلومات في حملات دعائية تهدف إلى زعزعة الاستقرار أو التشكيك في قدرته على القيادة خلال الحرب. ولم تكن هذه العملية هي الوحيدة، إذ سبق لنتنياهو أن خضع لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في يوليو من عام 2023، تلتها عملية جراحية لعلاج فتق في مارس 2024، وصولاً إلى عملية استئصال البروستاتا في ديسمبر 2024.

إن تلاحق هذه العمليات الجراحية والعلاجات الإشعاعية يضع علامات استفهام حول مدى تأثير الحالة الصحية على اتخاذ القرارات الاستراتيجية في توقيت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، مما يجعل من كل ظهور طبي لنتنياهو حدثاً يحمل أبعاداً سياسية تتجاوز مجرد الرعاية الصحية الشخصية





إيران الأمن السيبراني بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة لوس أنجليس

