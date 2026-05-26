تصعيد عسكري في مضيق هرمز يثير توترًا إقليميًا بين الولايات المتحدة وإيران

تسلسل أحداث عسكري في مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك قصف منصات صواريخ إيرانية في بندر عباس ورد إيران على الحصار البحري، ومخاوف من تأثير ذلك على الملاحة العالمية وأسعار الطاقة.

يتصاعد التوتر في مضيق هرمز بعد سلسلة من الأحداث العسكرية المتقابلة التي أدت إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة و إيران . ففي خطوة ردّية على ما ادعت واشنطن أنه استهداف لسفنها في المنطقة، قامت القوات الأمريكية بشن غارات جوية على منصات صواريخ إيران ية تقع في مدينة بندر عباس.

ووفقًا للمصادر الرسمية الأمريكية، كان الهدف هو تعطيل قدرة إيران على توجيه صواريخ دقيقة نحو الممرات المائية الحيوية التي تمر عبر مياه الخليج. بينما أطلقت تقارير إيرانية غير رسمية انتقادات لاذعة للغارة الأمريكية، مشيرة إلى أن الضربة استهدفت زوارق حربية إيرانية تقيم عملياتها جنوب جزيرة لارك الاستراتيجية، وهي جزيرة تُعد محورًا مهمًا للتحكم في مسارات السفن التي تمر بين جزر هرمز وقشم ولارك.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن الحرس الثوري الإيراني قد حول مسارات الملاحة إلى تلك المنطقة في محاولة لتأكيد سيطرته على الممرات البحرية وتجنّب أي تدخل أجنبي محتمل. تستمر التطورات في مضيق هرمز في أن تكون محورًا للانقسام بين القوى الإقليمية والعالمية، حيث يعاني الممر من ما وصفه المحللون بـ"حصارًا مزدوجًا" يخلقه كل من الولايات المتحدة وإيران.

فمنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، فرضت القوات البحرية الأمريكية في بحر العرب "حجرًا بحريًا مشددًا" يهدف إلى منع السفن الإيرانية من مغادرة موانئها عبر خليج عُمان أو العودة إليها. هذا الإجراء جاء في إطار سعي واشنطن للضغط على طهران للامتثال للقرارات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي وتراجع دعمها للجماعات المسلحة في المنطقة. من جانبها، تواصل إيران الرد على هذا الحصار عبر تعزيز قدراتها الدفاعية وتعزيز وجود الحرس الثوري في المناطق القريبة من المضيق، ما يزيد من احتمالات حدوث اشتباكات عسكرية محلية.

في الوقت نفسه، يناقش خبراء الأمن الدولي تبعات هذه التصعيدات على التجارة البحرية العالمية. فمضيق هرمز يُعدّ أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز، حيث يمر عبره نحو نصف الإنتاج العالمي من النفط. أي تعطل أو توتر في المنطقة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وإحداث اضطرابات في سلاسل الإمداد الدولية. وتدعو بعض الدول الكبرى إلى ضبط النفس وضرورة اللجوء إلى الحوار لتجنب تصعيد قد يتحول إلى صراع واسع النطاق يهدد استقرار الملاحة في البحر الأحمر والخليج العربي.

ومع استمرار الحصار والردود العسكرية المتبادلة، يبقى مستقبل المضيق غير واضح، وتظل المناقشات الدبلوماسية حول آليات تقليل التوتر وتجنب الحوادث البحرية أمرًا ملحًا لجميع الأطراف المعنية





AJArabic / 🏆 6. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مضيق هرمز الولايات المتحدة إيران حصار بحري الطاقة

United States Latest News, United States Headlines