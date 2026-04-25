تصعيد حاد بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز يهدد أمن الطاقة العالمي

يشهد مضيق هرمز تصعيداً غير مسبوق في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يعرض حركة الملاحة البحرية وأمن الطاقة العالمي للخطر. تتنافس الدولتان على السيطرة على الممر الملاحي الحيوي، مما أدى إلى شلل في حركة السفن وارتفاع أسعار النفط.

تصعيد غير مسبوق يشهده مضيق هرمز بين الولايات المتحدة و إيران ، حيث تسعى كل منهما، رغم اتفاق وقف إطلاق النار القائم، إلى فرض سيطرة فعلية على هذا الممر الملاحي الحيوي الذي يمر عبره حوالي خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

وتصف صحيفة نيويورك تايمز الوضع بأنه دخل مرحلة جديدة من 'صراع السيطرة'، مع إعلان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بوضوح أن بلاده ستواصل فرض حصار بحري على المضيق والموانئ الإيرانية بغض النظر عن المدة، في محاولة للضغط على طهران للتوصل إلى اتفاق سلام دائم وشامل. وردت إيران على هذه الإجراءات بتصعيد ميداني وتصريحات حادة، مؤكدة أنها لن تسمح بمرور أي سفينة عبر المضيق دون الحصول على موافقة صريحة من الحرس الثوري الإيراني.

وذهبت طهران إلى أبعد من ذلك، حيث لوحت باستخدام تكتيكات عسكرية غير تقليدية، بما في ذلك نشر مقاتلين في كهوف بحرية لشن هجمات مفاجئة على السفن العابرة. هذا التداخل في إجراءات السيطرة جعل تحديد الطرف الذي يمارس سيادة فعلية على المضيق أمراً بالغ الصعوبة، بل شبه مستحيل. النتيجة المباشرة على الأرض هي شلل شبه كامل في حركة الملاحة البحرية، حيث توقفت معظم السفن عن التحرك خوفاً من الألغام البحرية أو التعرض لهجمات مباشرة.

وقد أدى هذا الوضع إلى تكدس مئات السفن داخل الخليج العربي، في حين أن حركة العبور الحالية لا تزال أقل بكثير من المعدلات الطبيعية. وعلى الرغم من ذلك، تسمح إيران بمرور محدود لبعض السفن عبر مسارات قريبة من سواحلها، وذلك تحت إشرافها المباشر، في محاولة لإظهار قدرتها على التحكم في الممر الملاحي. وتسعى طهران إلى تعزيز نفوذها من خلال فرض رسوم وضرائب على السفن العابرة، مما يعكس تحولاً نحو 'إدارة' المضيق بدلاً من مجرد تهديده.

وعلى الرغم من الضربات العسكرية التي أضعفت القدرات البحرية الإيرانية، لا تزال طهران قادرة على تعطيل الملاحة باستخدام ما يُعرف بـ 'أسطول البعوض'، وهو عبارة عن مجموعة من القوارب الصغيرة والسريعة المزودة بصواريخ وطائرات مسيرة. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد إيران على الألغام البحرية لإجبار السفن على المرور عبر ممرات ضيقة يمكن السيطرة عليها بسهولة. في المقابل، تعتمد الولايات المتحدة على تفوقها العسكري التقليدي، حيث نشرت سفناً حربية ووفرت غطاءً جوياً مكثفاً لمراقبة وتعقب السفن، وخاصة تلك المرتبطة بإيران.

وقد أعلنت واشنطن عن اعتراض عشرات السفن وإجبارها على العودة، بل وقامت باحتجاز إحدى السفن، وهو ما أثار موجة من الاتهامات الإيرانية بالقرصنة. وتشير التقارير إلى أن بعض السفن تمكنت من اختراق الحصار باستخدام وسائل خداع تقنية، مثل تغيير بياناتها أو إيقاف أجهزة التتبع، مما يكشف عن وجود ثغرات في نظام الرقابة.

وقد انعكست هذه الأزمة بسرعة على الأسواق العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط مجدداً إلى حوالي 100 دولار للبرميل، مما يؤكد أن مضيق هرمز لم يعد مجرد ممر بحري، بل أصبح ورقة ضغط استراتيجية ذات تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي. ويعتبر التقرير أن مضيق هرمز دخل مرحلة 'اللا سيطرة الكاملة'، حيث لا يملك أي طرف الهيمنة المطلقة، في وقت يدفع فيه العالم ثمن هذا التوازن الهش من خلال اضطراب الأسواق وتهديد أمن الطاقة





