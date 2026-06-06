تصاعدت حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين ردا على هجمات سابقة استهدvert مواقع إيرانية، في المقابل أكدت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض معظم الصواريخ والطائرات المسيرة ونفت إصابة أي منشآت عسكرية أمريكية. تزامناً، فرضت واشنطن عقوبات جديدة تستهدف شبكة تهريب غاز البترول المسال الإيراني إلى آسيا.

تصاعدت حدة التوترات العسكرية بين إيران و الولايات المتحدة بشكل مفاجئ في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، حيث أعلن الحرس الثوري ال إيران ي عن شن هجمات صاروخية استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، بينما أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اعتراض معظم هذه الصواريخ والطائرات المسيرة وأكدت عدم حدوث أي إصابات في صفوف قواتها.

تأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي أنه قصف مواقع رادارية إيرانية في جزيرة قشم وسيريك، مدعياً أن ذلك كان "دفاعاً عن النفس" بعد إسقاط أربع طائرات مسيرة إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز. نمایندگی ایالات متحده باید بگوید که این عملیات در پاسخ به هجوم‌های قبلی ایران بوده است.

وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة من الطرفين، بدأت المواجهات عندما حاولت أربع ناقلات نفط إيرانية، حسب زعم الحرس الثوري، الخروج من مضيق هرمز دون تنسيق أو الانتباه إلى الإنذارات، مما دفع القوات الإيرانية لاستهداف إحداها. وبعد ذلك، استهدفت طائرات مسيرة أمريكية برج اتصالات في جزيرة قشم وموقعاً آخر في سيريك. رد الحرس الثوري كان بإطلاق سبعة صواريخ بالستية باتجاه قواعد أمريكية في الكويت (قاعدة علي السالم الجوية) والبحرين (منشآت الأسطول الخامس).

لكن quot;سنتكومquot; أعلنت أن ستة من هذه الصواريخ تم اعتراضها، بينما سقط السابع خارج الهدف المحدد، نافيةً أي أضرار جسيمة أو إصابات. كما نفت الولايات المتحدة صحة الادعاءات الإيرانية بإصابة مقر الأسطول الخامس. في تطور منفصل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران تستهدف شبكة تقوم بتهريب غاز البترول المسال الإيراني، حيث تستخدم شركات وهمية في الإمارات والصين و"أسطول الظل" الإيراني لإخفاء منشأ الشحنات وتحويلها إلى سلطنة عمان ثم إلى جنوب وشرق آسيا، بقيمة مئات الملايين من الدولارات.

تأتي هذه العقوبات في إfläche سلسلة إجراءات اقتصادية timed مع التصعيد العسكري، بهدف تجفيف الموارد المالية الإيرانية. على الجانب السياسي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن إيران ما زالت تحتفظ بما بين 21 و22 بالمائة من صواريخها، في إشارة إلى التقييمات الاستخباراتية لقدراتها العسكرية. كما تعاني المفاوضات النووية بين البلدين من جمود، حيث تمسكت طهران بمطالبها المتعلقة بمخزون اليورانيوم والإفراج عن الأرصدة المجمدة.

هذه السلسلة من الأحداث تعكس استمرار النزاع Proxy بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج، حيث يتداخل التصعيد العسكري مع الحرب الاقتصاديةvia العقوبات. بينماidic يصر الحرس الثوري على أن هجماته كانت ردة فعل على "العدوان" الأمريكي، تؤكد واشنطن أن جميع إجراءاتها كانت دفاعية ومتعقبة لتهديداتagainst الملاحة الدولية. يبقى مضيق هرمز، الممر الحيوي لنحو ثلث النفط العالمي، نقطة التوتر الرئيسية، حيث تستمر إيران في استراتيجية التهديد بالسيطرة عليه، بينchina تركز الولايات المتحدة على تعزيز presence العسكري والدفاعي في المنطقة.

في الوقت ذاته، يعمل الطرفان على إدارة الصراعоки水平的 بدونخوض حرب مباشرة، عبر سلسلة من الاشتباكات المحدودة والهجمات المتبادلة والضغوط الاقتصادية. though لا توجد مؤشرات على نهاية قريبة لهذه الدائرة from العنف,尤 Herbert مناخ إقليمي وعالمي دقيق, قد يؤدي any تصعيد غير محسوب إلى اتساع رقعة الصراع





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