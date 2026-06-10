تصعيد عسكري بين إيران والولايات المتحدة: بزشكيان يؤكد صمود إيران رغم التهديدات

يغطي هذا التقرير التصعيد العسكري المتسارع بين إيران والولايات المتحدة، من بينها ضربات أمريكية على مواقع إيرانية، ورد إيراني باستهداف قواعد أمريكية ومواقع في دول الخليج، إلى جانب التصريحات السياسية للرئيس الإيراني بزشكيان وترامب، ومحاولات التفاوض الجارية.

في تطورات متسارعة تضطر المنطقة والعالم على وقع تصعيد عسكري بين إيران و الولايات المتحدة ، أكد الرئيس ال إيران ي مسعود بزشكيان أن التهديدات الأمريكية المستمرة باستهداف البنية التحتية ال إيران ية ليست استعراضاً للقوة بل دليل عجز أمام إرادة الشعب ال إيران ي، مشيراً إلى أن إيران ستبقى صامدة في وجه أي ضغط أو تهديد.

وأضاف بزشكيان في منشور على منصة إكس: إن البنى التحتية الحيوية تمثل شريان الحياة للشعوب، وتهديدها من شبكات النقل وصولاً إلى قطاعي الكهرباء والمياه ليس إلا دليلاً على اليأس في مواجهة إرادة الأمة. وأكد أن إيران ستقف صامدة كالطود بفضل معارف وقدرات خبرائها، وإلى الوحدة الوطنية والتضامن.

تأتي هذه التصريحات في خضم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن أنه بصدد إصدار أوامر بتوجيه ضربات جديدة ضد الأهداف الحيوية في إيران، بما في ذلك مواقع الطاقة والجسور، في ظل مماطلة الإيرانيين في عملية التفاوض. وبحسب تقارير إعلامية، فإن ترامب تراجع عن تحفظه السابق وأمر بشن الضربة الأخيرة على إيران رداً على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز، وذلك بناء على توصيات ومعلومات جديدة.

وقد أعلن البيت الأبيض سريعاً مسؤولية إيران عن الحادث، مؤكداً أن الطيارين لم يصابا بأذى. ورداً على ذلك، أطلقت الولايات المتحدة موجات من الهجمات على مناطق عدة في جنوب إيران، بما في ذلك سيريك وجاسك وميناب وجزيرة قشم وبندر عباس، وأسفرت عن أضرار جسيمة في برج اتصالات في مدينة سيريك ودمرت خزانيين للمياه في حي باماني. وبدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إنها أكملت سلسلة الضربات العسكرية التي نفذتها ردا على الهجوم الإيراني الذي استهدف المروحية الأمريكية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، استهدافه مواقع في الكويت والبحرين والأردن بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ردا على الضربات الأمريكية، مشيراً إلى أنه أصاب 21 هدفاً في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة، وأسقط طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 في أجواء مدينة جم. وقد أعلنت قيادات إيرانية أخرى، مثل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني ابراهيم عزيزي، أن بلاده لا تخشى قتال الولايات المتحدة، محذراً من أن الحرب ستتسع متجاوزة المنطقة.

من جانبه، أعلن المندوب الأمريكي لدى حلف الناتو أن الرئيس ترامب سيلجأ إلى استخدام الجيش الأمريكي بكامل قوته إن لم تقبل إيران الاتفاق مع واشنطن خلال مهلة معقولة. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل ناقلة نفط في خليج عُمان لليوم الثاني على التوالي، بعد اتهامها بخرق الحصار المفروض على إيران.

من ناحية دبلوماسية، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترغب ترامب في التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، حيث أكد أن الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه أصبح جاهزاً بالكامل، مشدداً على أن كل ما يتعين على طهران فعله هو التوقيع على الوثيقة النهائية. وقد دخلت الخارجية الإيرانية على خط التطورات، حيث أعلنت أن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصالين هاتفيين مع نظيريه السعودي فيصل بن فرحان والتركي هاكان فيدان الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران.

في المقابل، واصل الجيش الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان رغم مرور أسبوع على إعلان واشنطن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بينما يستهدف حزب الله القوات الإسرائيلية المتواجدة هناك. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قاعدة رامات دافيد التابعة لسلاح الجو تضررت جراء القصف الإيراني أول أمس. وقد أعلنت دولiquity مثل الكويت والأردن عن إنذارات بإطلاق صواريخ باتجاه أجوائها وأنها تعمل على اعتراضها، في جولة جديدة من المواجهة الأمريكية الإيرانية.

وتشهد المنطقة حالة من الاستنفار العسكري والدبلوماسي في ظل تبادل التهديدات والضربات المباشرة، مع استمرار عملية تفاوض غير واضحة المعالم بين واشنطن وطهران، مما يزيد من مخاطر توسع الصراع خارج الحدود الإيرانية





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