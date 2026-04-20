تصعيد عسكري صيني وتحذيرات من زلزال هائل في اليابان وتطورات سياسية في ليبيا

بكين تحذر من التحالفات العسكرية في المحيط الهادئ، واليابان تواجه تهديد تسونامي بعد زلزال قوي، بينما تستمر المساعي الليبية لتوحيد المؤسسة العسكرية وسط اضطرابات دولية.

في مشهد جيوسياسي يتسم بالتوتر المتصاعد، وجهت بكين تحذيراً شديد اللهجة إلى كل من الولايات المتحدة و اليابان والفلبين، واصفة تحركاتهم العسكرية الأخيرة بأنها بمثابة اللعب بالنار. جاء هذا التحذير في أعقاب انطلاق المناورات العسكرية السنوية المعروفة باسم باليكاتان ، والتي تعني كتفاً في كتف، حيث يشارك فيها أكثر من 17 ألف جندي في تدريبات واسعة النطاق تتضمن محاكاة لهجمات بحرية وجوية معقدة.

وقد أكدت الصين أن السعي وراء تعزيز التحالفات الأمنية تحت ذرائع واهية لن يؤدي إلا إلى نتائج عكسية تهدد الاستقرار الإقليمي بدلاً من تعزيزه. وتشهد هذه النسخة من المناورات مشاركة يابانية غير مسبوقة، حيث توسع دور طوكيو من تقديم المساعدات الإنسانية واللوجستية فقط إلى الانخراط المباشر في التدريبات العسكرية، بجانب قوات من دول حليفة أخرى مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا وفرنسا، في دلالة واضحة على تصاعد الاهتمام الدولي بالدفاع الإقليمي في منطقة المحيط الهادئ. وعلى صعيد موازٍ، تعيش اليابان حالة من التأهب القصوى بعد أن ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.4 درجات شمال البلاد، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات من حدوث موجات تسونامي عاتية. ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية اليابانية، فقد رُصدت موجات مد بحري بارتفاع يصل إلى 80 سنتيمتراً في ميناء كوجي، مع توقعات بزيادة ارتفاع الموج ليصل إلى ثلاثة أمتار في مناطق إيواته وأوموري وهوكايدو. وقد حذرت السلطات اليابانية، وعلى رأسها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، من احتمال وقوع زلزال هائل جديد، مؤكدة على ضرورة إخلاء المناطق الساحلية فوراً وتوجه السكان إلى أماكن مرتفعة وآمنة. وقد أدى هذا الوضع إلى تعليق خدمات القطارات فائقة السرعة، واتخاذ إجراءات طارئة في محطات الطاقة النووية بالمنطقة لضمان سلامتها، خاصة وأن اليابان تقع في منطقة حزام النار التي تعد من أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً في العالم. بينما تتصاعد هذه الأزمات في منطقة المحيط الهادئ، تشهد ليبيا تطورات إيجابية في سياق مساعي توحيد المؤسسة العسكرية، حيث رحبت البعثة الأممية بالخطوات المتخذة بين الأطراف الليبية لإرساء قواعد الاستقرار، بما في ذلك تشكيل غرفة 3+3 العسكرية. وقد وصف مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس تدريبات فلينتلوك 2026 في ليبيا بأنها خطوة هامة نحو تعزيز التلاحم العسكري الوطني. في المقابل، تواصل سياقات التحالفات الدولية تحدياتها، إذ أعلنت سريلانكا عن رفضها السماح لطائرتين حربيتين أميركيتين بالهبوط على أراضيها، في إطار توازن دقيق تحاول الدول اتباعه لتجنب التورط في الصراعات الدولية المتزايدة. إن هذا التزامن بين الاضطرابات الطبيعية في شرق آسيا والتوترات العسكرية والسياسية العالمية يعكس تعقيدات المرحلة الراهنة التي تتطلب حكمة سياسية ومرونة في إدارة الأزمات المتشابكة، حيث تبقى اليابان في عين العاصفة سواء من الناحية الجيوسياسية أو الطبيعية، بينما تواصل القوى الكبرى اختبار حدود القوة في المحيطات والساحات الإقليمية





