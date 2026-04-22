تصعيد عسكري ميداني: حزب الله يرد على خروقات الاحتلال بضربات صاروخية ومسيّرات

حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية رداً على مئات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان وسقوط آلاف الضحايا.

أعلن حزب الله في بيان رسمي صدر عنه أن وحداته القتالية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت بشكل مباشر مربض مدفعية تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كفرجلعادي الواقعة في القطاع الشمالي لفلسطين المحتلة. وقد استخدم الحزب في هذه العملية مزيجاً من الصليات الصاروخية المكثفة وأسراباً من المسيّرات الانقضاضية الدقيقة، مؤكداً أن هذا الموقع العسكري بالتحديد كان يشكل المصدر الرئيسي للقصف المدفعي الذي طال مؤخراً بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان .

وأوضح البيان أن هذا الاستهداف يأتي في إطار ممارسة حق الدفاع المشروع عن لبنان وشعبه، ورداً مباشراً على الانتهاكات الإسرائيلية الفاضحة والموثقة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث سجل الحزب أكثر من 200 خرق إسرائيلي منذ اللحظة الأولى لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، والتي تنوعت بين استهداف المدنيين العزل وتدمير المنازل والبنية التحتية في القرى الجنوبية. من جانبها، حاولت الآلة الإعلامية والعسكرية الإسرائيلية تبرير تصعيدها من خلال الادعاء بأن حزب الله أطلق طائرة مسيرة تم اعتراضها قبل تجاوزها للحدود، بالإضافة إلى الحديث عن إطلاق صواريخ باتجاه قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني، مما استدعى تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات كفار يوفال ومعيان باروخ. وفي تطور لافت، أعلن الحزب يوم الاثنين عن نجاح مقاتليه في تدمير أربع دبابات إسرائيلية في مواجهات ميدانية مباشرة، وذلك في سياق رده على التصعيد العسكري المستمر. وتفيد التقارير الميدانية بأن جيش الاحتلال كثف خلال الساعات الماضية من غاراته المدفعية وعمليات تفجير المنازل في القرى الحدودية، موجهاً تحذيرات تهديدية للسكان المحليين لمنعهم من التحرك، في خطوة تهدف إلى فرض واقع ميداني جديد يتجاوز بنود التهدئة التي تم التوصل إليها برعاية دولية. وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهات اللبنانية إلى أن العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في الثاني من مارس الماضي قد خلف تبعات إنسانية كارثية، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء لتصل إلى 2454 ضحية، بينما تجاوز عدد الجرحى 7658 شخصاً، إضافة إلى موجات نزوح جماعي شملت أكثر من مليون مواطن لبناني تركوا ديارهم تحت وطأة القصف المستمر. يذكر أن وقف إطلاق النار الحالي، الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس الماضي لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد، جاء نتيجة مباحثات مكثفة بين الأطراف الدولية والمعنية، إلا أن استمرار الخروقات من الجانب الإسرائيلي يضع هذا الاتفاق أمام تحديات وجودية تهدد بانهياره بالكامل، وسط تصاعد المخاوف من توسع رقعة الاشتباكات وتحولها إلى نزاع إقليمي أوسع يفاقم المعاناة الإنسانية للنازحين والمتضررين من الحرب في مختلف المناطق اللبنانية، مما يستدعي تدخلات دولية عاجلة للجم العدوان وضمان التزام جميع الأطراف بوقف العمليات العسكرية بشكل نهائي ومنع التدهور الأمني في المنطقة





TRTArabi / 🏆 9. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حزب الله جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار العدوان على لبنان

United States Latest News, United States Headlines