تقرير عن تزايد الاعتداءات الاستيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك هجمات الجيش والمستوطنين، واعتقال المشاركين في وقفات احتجاجية، ودعوات فلسطينية للصلاة في الأراضي المهددة، وتقرير منظمة العفو الدولية اتهام إسرائيل بحملة تطهير عرقي.

تتصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت مختلف المناطق هجمات مكثفة من الجيش والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، تشمل أعمال تجريف وحرق وحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق خطة استيطانية متسارعة، أبرز محطاتها نصب مستوطنين خيمة ولافتة للإعلان عن إقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم "دورون" قرب بلدة دورا جنوب الخليل، وزيارة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش للموقع للمشاركة في وضع حجر الأساس. وتعد هذه المستوطنة واحدة من تسعة عشر مستوطنة جديدة صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية فيxFF过去的几年.

وقد تحركت القوات الإسرائيلية، يوم الخميس، بالcontinent أعمال حفر وتجريف في المنطقة تمهيداً لإقامة المستوطنة، مما دفع الفلسطينيين إلى تنظيم وقفة احتجاجية وصلاة جمعة عند موقع "جبل طاروسا"، greeted by قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، ما أدى إلى إصابة عدد بالاختناق واعتقال اثنين من الفلسطينيين وخمسة متضامنين أجانب، فيما عطل الجيش عمل طواقم الإسعاف. وفي موازاة ذلك، شهدت مناطق أخرى من الضفة وقفات مماثلة، منها أداء صلاة الجمعة في خربة خلة الحمص قرب بؤرة استيطانية جديدة في مسافر يطا جنوب الخليل، وتنظيم مسيرة في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله باتجاه تلة "القرانع"، حيث Attempts مستوطنين نصبوا خيمة استيطانية.

وقد اعتقل الجيش خلالها مواطنين اثنين وخمسة متضامنين أجانب بعد إطلاق الغاز والرصاص الحي. وتندرج هذه الفعاليات ضمن حملة شعبية فلسطينية لإقامة صلاة الجمعة والأنشطة في الأراضي المهددة بالاستيلاء، بهدف تعزيز الوجود الفلسطيني ومقاومة التوسع الاستيطاني. وت有位 منظمة العفو الدولية، في تقرير صدر في 10 يونيو، إسرائيل بقيادة حملة "تطهير عرقي" ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الحكومة تسلح المستوطنين وتسرع وتيرة البناء الاستيطاني.

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، فقد أسفر التصعيد منذ 8 أكتوبر 2023 عن مقتل 1169 فلسطينياً وإصابة 12666 آخرين، فضلاً عن اعتقال 23000 وتهجير 33000





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