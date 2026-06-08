تصعيد عسكري بين إيران وإسرائيل ووساطة قطرية في غزة وتطورات صحية لترامب ومؤتمر ميونيخ amidst توترات دولية

تغطية شاملة لل incidents العسكرية بين إيران وإسرائيل بما فيها إغلاق المجال الجوي الإيراني وضربات إسرائيلية على طهران، مع إلقاء نظرة على وساطة قطر ل ceasefire في غزة، ونتائج فحص ترامب الطبي، ومؤتمر ميونيخ للأمن في ظل أزمة أوكرانيا.

أفاد التلفزيون الرسمي ال إيران ي بسماع دوي انفجارات في عدة المدن أبرزها أصفهان وكرج وتبريز و طهران ، من دون تقديم تفاصيل فورية عن طبيعة الانفجارات أو أهدافها.

وقد شهد شاهد عيان في طهران انفجاراً كبيراً على الأقل في منطقة غرب العاصمة. بالتزامن مع ذلك، أغلقت إيران المجال الجوي حول مطار الإمام الخميني الدولي، المطار الرئيسي في البلاد، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي. وفي تطور جديد، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد دفعة جديدة من الصواريخ أطلقت من إيران، وهي الثانية خلال اليوم الاثنين 7 يونيو 2026.

كما أعلنت إسرائيل أنها شنت ضربات جديدة على أهداف في أنحاء طهران بعد أن رصدت خلال النهار إطلاق سبع دفعات صاروخية جديدة من الأراضي الإيرانية. زعم الجيش الإسرائيلي أنه قصف عشرات المنشآت العسكرية في طهران. تأتي هذه التطورات في إطار سلسلة من الهجمات والردود بين إيران وإسرائيل، حيث تحاول كل طرف التصرف ضمن حدود "المتوقع" حسب تحليل خبراء ألمان وأوروبيين، رغم لعبة شد الأعصاب التي تثير مخاوف دولية.

في سياق منفصل، نجحت قطر في الوساطة لتحقيق اتفاق هدنة بين حركة حماس وإسرائيل، مما يثير تساؤلات حول سر نجاح الدبلوماسية القطرية في التعامل مع الصراع المعقد. وتواصل حماس احتجاز عشرات الأطفال كرهائن في غزة، في وقت يزيد فيه الحصار الإسرائيلي على القطاع من معاناة المدنيين وخاصة الأطفال. على صحة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أظهر فحص طبي يوم الأحد خسارته حوالي 9 كيلوغرامات، وقال طبيبه إن ترامب يتمتع بصحة ممتازة رغم وجود تشوهات بسيطة.

وفي أوروبا، Tough اجواء "حرب باردة" جديدة تخيم على مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث ينعقد المؤتمر في ذروة التوتر بين روسيا والغرب، وفي غياب ممثلين روس، بينما يستمر التصعيد الميداني في أوكرانيا





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