تصعيد خطير على الحدود اللبنانية الإسرائيلية رغم تمديد وقف إطلاق النار

تبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل مكثف، مع إعلان الحزب عن استهداف مستوطنة شتولا، ورد إسرائيل بقصف مواقع في جنوب لبنان. يأتي هذا التصعيد رغم تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع برعاية أمريكية.

تصاعدت حدة التوتر على الحدود الجنوبية ل لبنان وفلسطين المحتلة، حيث تبادل الطرفان القصف بشكل مكثف، تزامنًا مع استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر إعلامية عبرية بأن الهجمات الإسرائيلية جاءت ردًا على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة شتولا في الجليل الغربي، في حين أعلن حزب الله مسؤوليته عن استهداف المستوطنة برشقة صاروخية، معتبرًا ذلك دفاعًا عن لبنان وشعبه وردًا على الخروقات الإسرائيلية المستمرة، وخاصة استهداف بلدة ياطر جنوبي البلاد. وتأتي هذه التطورات في ظل انعقاد الاجتماع التحضيري الثاني للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، في محاولة للوصول إلى اتفاق دائم ينهي حالة اللاهدوء الحدودية المستمرة منذ عقود.

ووفقًا للقناة 12 العبرية، أصيب عسكري إسرائيلي جراء انفجار طائرة مُسيّرة أُطلقت من جنوب لبنان، فيما ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف منصتين صاروخيتين كانتا جاهزتين للإطلاق، وأنه قتل ثلاثة أشخاص زاعمًا محاولتهم استهداف قواته. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إسقاط تهديدات أخرى، بما في ذلك صاروخ أرض-جو وطائرة مُسيّرة مفخخة.

من جهته، أكد حزب الله استهداف تجمعين لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة الطيبة جنوبي لبنان، الأول بالأسلحة المناسبة والثاني بمسيّرة انقضاضية، بالإضافة إلى إسقاط مسيّرة استطلاعية إسرائيلية في بلدة مجدل زون. وتُعد هذه الهجمات بمثابة تصعيد ملحوظ في وتيرة الاشتباكات، حيث أعلن الحزب تنفيذ الهجوم السادس له اليوم، والثاني ضد مستوطنة شمالي إسرائيل منذ بدء الهدنة الهشة. وتثير هذه التطورات مخاوف من انهيار الجهود الدبلوماسية وعودة التصعيد العسكري الشامل.

ويأتي هذا التصعيد رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، عقب الجولة الثانية من المحادثات التي جرت في واشنطن. إلا أن التقارير تشير إلى أن إسرائيل واصلت خرق وقف إطلاق النار بشكل يومي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير واسع النطاق في لبنان.

وكانت المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل قد انطلقت في 14 أبريل/نيسان الجاري، برعاية أمريكية، للمرة الأولى منذ 43 عامًا، وأعلن ترمب في 17 أبريل/نيسان عن هدنة لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد. ومع ذلك، فإن استمرار الخروقات الإسرائيلية يلقي بظلال من الشك على مستقبل هذه الهدنة، ويضع المفاوضات على حافة الانهيار.

وتؤكد هذه الأحداث على أهمية الضغط الدولي على إسرائيل لوقف خروقاتها والالتزام بوقف إطلاق النار، من أجل إفساح المجال أمام المفاوضات للوصول إلى حل دائم وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. كما يبرز الدور المحوري الذي يلعبه الرئيس الأمريكي في تسهيل هذه المفاوضات وتقديم الدعم اللازم للطرفين للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. إن استمرار التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى المزيد من الخسائر والمعاناة، ويقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة





TRTArabi / 🏆 9. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الشرق الأوسط السياسة لبنان إسرائيل حزب الله الحدود القصف الاشتباكات المفاوضات الهدنة ترمب الجيش الإسرائيلي

United States Latest News, United States Headlines