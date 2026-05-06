تصعيد إسرائيلي واسع في بيروت واستهداف قائد قوة الرضوان وسط تحركات دبلوماسية أمريكية لإنهاء الصراع

في تطور ميداني خطير، شنت القوات الإسرائيلية غارة استهدفت قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله في قلب العاصمة بيروت، تزامناً مع استمرار العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني وجهود دبلوماسية تقودها واشنطن للتوصل إلى اتفاق سلام.

شهدت الساحة ال لبنان ية تصعيداً عسكرياً وأمنياً خطيراً عقب إعلان رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قيادة عسكرية رفيعة المستوى في حزب الله .

وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي قام بشن غارة دقيقة في قلب العاصمة بيروت كانت تهدف بشكل مباشر إلى تصفية قائد قوة الرضوان، وهي القوة النخبوية التي تعتبر من أهم أذرع حزب الله الضاربة. وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن هذه العملية جاءت بناءً على موافقة أمنية عليا بهدف إحباط مخططات هجومية كانت تعدها هذه القوة ضد المستوطنات الإسرائيلية في الشمال، مشيرين إلى أن العناصر التابعة لقوة الرضوان كانت مسؤولة عن تنفيذ عمليات قصف واسعة وإلحاق أضرار جسيمة بجنود الجيش الإسرائيلي في مواجهات سابقة.

وقد شددت تل أبيب في بيانها على التزامها بتوفير الأمن لسكان المناطق الشمالية من إسرائيل، معتبرة أن هذه الضربة تمثل جزءاً من استراتيجية استباقية لمنع أي تهديدات مستقبلية. من الناحية الميدانية، نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن المستهدف في هذه الغارة هو مالك بلوط، قائد قوة الرضوان، في حين أشارت تقارير إعلامية عبرية إلى أن العملية نُفذت بواسطة بارجة حربية متمركزة قبالة السواحل اللبنانية، مما يعكس قدرات تقنية وعسكرية متقدمة في تنفيذ اغتيالات دقيقة داخل مناطق مأهولة بالسكان.

وبالرغم من أن الجيش الإسرائيلي لم يعلن بشكل رسمي ونهائي عن نجاح العملية في لحظاتها الأولى، إلا أن القناة 14 العبرية أكدت خبر اغتيال مالك بلوط. وفي سياق متصل، أفادت مراسلة RT بأن الغارات الجوية خلفت عدداً من القتلى والجرحى في موقع الاستهداف، مما أدى إلى حالة من الذعر والنزوح الجماعي للعائلات من الضاحية الجنوبية لبيروت باتجاه مناطق أخرى خوفاً من تكرار الضربات.

وبالتوازي مع أحداث بيروت، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته في الجنوب اللبناني، حيث صرح رئيس أركان الجيش إيال زامير من بلدة الخيام أن المهمة الأساسية للقوات هي تطهير المنطقة من أي تهديدات قد تستهدف البلدات الحدودية أو القوات المتقدمة، كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على بلدة الداوودية في منطقة الزهراني التابعة لقضاء صيدا، في إطار مساعي تدمير البنية التحتية العسكرية لحزب الله. على الصعيد الدبلوماسي، تبرز تحركات مكوكية لمحاولة احتواء هذا التصعيد، حيث كشفت مصادر إعلامية لبنانية عن ترتيبات لعقد الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية خلال الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه المفاوضات في ظل رؤية أمريكية معقدة، حيث صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن التوصل إلى اتفاق سلام دائم ومستقر بين الطرفين هو أمر ممكن، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن هذه العملية لن تكون سهلة على الإطلاق. وأكد روبيو أن أي اتفاق مستدام يتطلب من الدولة اللبنانية بناء قدرات مؤسسية وأمنية حقيقية تمكنها من فرض سيادتها ومواجهة نفوذ حزب الله على الأرض.

وفي المقابل، تواصل إسرائيل استراتيجية الضغط العسكري من خلال تدمير قرى الجنوب بذريعة القضاء على الأنفاق والمخابئ، بينما يصر الجانب اللبناني، ممثلاً في رئاسة الجمهورية، على أن الطريق الوحيد لإنهاء الحرب هو عبر المفاوضات الجادة والتوصل إلى اتفاق أمني شامل، مع التأكيد على رفض لقاء نتنياهو قبل ضمانات أمنية واضحة، مما يضع المنطقة أمام سيناريوهات متناقضة بين التصعيد العسكري العنيف والبحث عن مخرج دبلوماسي هش





