تصعيد التوترات: تفعيل الدفاعات الجوية في طهران وسط تهديدات إسرائيلية

تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في طهران ردًا على 'هدف معاد' بالتزامن مع تصريحات إسرائيلية حول استعدادها لهجوم 'قاتل' على إيران وقضايا تجسس وتوترات في مضيق هرمز.

في تطورات متسارعة، شهدت العاصمة ال إيران ية طهران، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، تفعيلًا لأنظمة الدفاع الجوي في محيط المدينة، وذلك ردًا على ما وصفته السلطات ال إيران ية بـ'هدف معاد' مجهول الهوية.

وقد أعلنت وكالة مهر للأنباء عن هذا التفعيل، بينما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) تفعيل الدفاعات الجوية في كل من المناطق الشرقية والغربية من العاصمة. وذكرت تقارير إعلامية متعددة عن سماع أصوات إطلاق نار دفاعي في تلك المناطق، مما أثار حالة من الترقب والقلق بين السكان. تزامن هذا النشاط للدفاعات الجوية مع تداول واسع النطاق لمقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر حركة مكثفة للدفاعات الجوية في غرب طهران.

ورافق ذلك هتافات متفرقة من قبل بعض المواطنين بعبارة'الله أكبر'، مما يعكس حالة التوتر الأمني المتصاعدة التي تشهدها البلاد. يأتي هذا الحادث في ظل تصريحات حادة من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي أعلن استعداد بلاده لشن هجوم جديد على إيران، واصفًا إياه بأنه'مختلف وقاتل'. وأكد كاتس أن الضربات الإسرائيلية المحتملة ستستهدف البنية التحتية الحيوية لإيران، وتهدف إلى زعزعة استقرار النظام الإيراني، بل وحتى إلى إنهاء منظومة حكم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد، وينتظر فقط'الضوء الأخضر' من الولايات المتحدة لبدء الهجوم. وقد عقد كاتس اجتماعًا تقييميًا أمنيًا بمشاركة رئيس الأركان إيال زامير، لمناقشة الخطط المحتملة للهجوم. وفي سياق متصل، كشفت صحيفة'يديعوت أحرونوت' العبرية عن تفاصيل جديدة حول قضية تجسس لصالح إيران، والتي هزت الجيش الإسرائيلي. وأفادت الصحيفة بأن المتهمين في القضية ينتميان إلى سلاح الجو الإسرائيلي، وأنهم قاموا بتسريب معلومات حساسة إلى طهران.

كما نشرت صحيفة'نيويورك تايمز' تقريرًا حول الحالة الصحية للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، مشيرة إلى دور'الجنرالات' الذين يديرون إيران خلف الكواليس. وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن اعتراض ناقلة النفط'ماجستيك إكس'، الخاضعة للعقوبات، والتي كانت تحمل النفط من إيران في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الضغط المستمر على إيران، وتصاعد التوترات في منطقة الخليج.

وتستمر الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار الحصار والانتهاكات واحتجاز بعض السفن في مضيق هرمز، في انتظار تحديد موعد الجولة الجديدة من المفاوضات برعاية باكستانية. هذا الوضع يضع المنطقة على حافة أزمة جديدة، ويتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة لتجنب التصعيد





