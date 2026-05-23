تصعيد إسرائيلي واسع النطاق في لبنان: عشرات الضحايا وخروقات جسيمة لاتفاق وقف إطلاق النار

شهدت المناطق الجنوبية والشرقية في لبنان موجة عنيفة من الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط 16 قتيلاً وعشرات الجرحى، في تطور خطير يعكس هشاشة الاتفاقيات الأمنية المبرمة.

شهدت الساحة ال لبنان ية يوم السبت تصعيداً عسكرياً خطيراً ومفاجئاً، حيث شنت القوات ال إسرائيل ية سلسلة من الهجمات العنيفة التي طالت مناطق واسعة في جنوب وشرق البلاد.

هذه الهجمات، التي بلغ عددها أربعين غارة وقصفاً، لم تكن مجرد عمليات محدودة، بل مثلت خرقاً سافراً وصارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ في السابع عشر من أبريل الماضي. لقد أدت هذه العمليات إلى سقوط ستة عشر قتيلاً وإصابة ما لا يقل عن ثلاثة وثلاثين آخرين، مما يعيد إلى الأذهان مخاطر الانزلاق نحو مواجهة شاملة لا يمكن السيطرة عليها.

إن استهداف المدنيين والمناطق السكنية في هذا التوقيت يشير إلى عدم التزام الطرف الإسرائيلي بالتفاهمات الدولية، ويزيد من حالة القلق والتوتر بين السكان الذين كانوا يأملون في فترة من الهدوء والاستقرار لاستعادة أنفاسهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. وبالنظر إلى التفاصيل المروعة للهجمات في قضاء صور، فقد شهدت المنطقة أربع عشرة غارة مركزة استهدفت مواقع مختلفة.

فقد تعرضت منطقة البقبوق شمالي مدينة صور لثلاث غارات عنيفة أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين، في مأساة إنسانية تجلت في بقاء جثة امرأة تحت الأنقاض، مما يعكس حجم الدمار الذي خلفته القنابل. ولم يتوقف الاستهداف عند المناطق الريفية، بل امتد ليشمل محيط مستشفى حيرام بمدينة صور، حيث أدت ثلاث غارات إلى إصابة خمسة وعشرين شخصاً من الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية، مما يضع المؤسسات الصحية في حالة من الشلل ويعيق تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين.

كما شملت الغارات استهداف دراجة نارية على طريق عين بعال-الحوش، وسيارة على طريق القاسمية، وضربات أخرى في بلدات دير قانون النهر والبازورية والشهابية وصديقين، حيث سقط قتلى وجرحى، من بينهم عمال سوريون كانوا يعملون في بساتين الحمضيات، مما يظهر أن الاستهداف لم يفرق بين لبناني أو مقيم. أما في قضاء النبطية، فقد كان المشهد أكثر قسوة، حيث نفذ الطيران الإسرائيلي تسع عشرة غارة استهدفت مواقع استراتيجية وسكنية على حد سواء.

ومن أبرز هذه الهجمات تلك التي طالت بلدة صير الغربية، والتي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم أطفال أبرياء، في جريمة تضاف إلى سجل الضحايا المدنيين. كما استهدفت الغارات محيط ثكنة الجيش في بلدة النبطية الفوقا، مما أدى إلى إصابة عسكري بجروح متوسطة، بالإضافة إلى استهداف مبانٍ سكنية في حي كسار زعتر بمدينة النبطية، ودراجة نارية بمحيط روضة الصالحين.

وتوزعت الغارات الأخرى على بلدات جبشيت وحبوش وميفدون وصير الغربية والكفور وبرج قلاوية والغندورية وتول وزبدين وكفرصير، حيث أدت إحدى الغارات في حبوش إلى تدمير مبنى سكني بالكامل، بينما استهدفت غارة أخرى محيط مستشفى الشيخ راغب حرب في تول، مما يكرس سياسة استهداف المرافق الحيوية والطبية في المنطقة. وفي سياق متصل، لم يقتصر العدوان على القصف الجوي والمدفعي، بل شمل عمليات تحليق مكثفة ومستمرة للطيران المسير على علو منخفض فوق قضاء صيدا، وتحديداً في بلدتي البيسارية والبابلية، بالإضافة إلى تحليق مسيرات فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، مما خلق حالة من الرعب والترقب بين السكان.

وفي قضاء مرجعيون، تعرضت بلدة قبريخا لقصف مدفعي عنيف زاد من معاناة الأهالي. ومن الناحية الإحصائية، كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن بيانات صادمة، حيث سجلت خلال أربع وعشرين ساعة فقط اثني عشر قتيلاً وأربعة وسبعين مصاباً، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ الثاني من مارس الماضي إلى ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وعشرين قتيلاً وتسعة آلاف وخمسمائة وستة جرحى.

إن هذا التصعيد يأتي في وقت كان من المفترض فيه تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة خمسة وأربعين يوماً إضافية حتى مطلع يوليو المقبل، إلا أن الواقع الميداني يثبت أن الاتفاقات الورقية لا تحمي المدنيين أمام آلة الحرب الإسرائيلية التي تواصل خروقاتها دون رادع دولي، مما يضع المنطقة بأكملها على فوهة بركان





