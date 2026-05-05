تصعيد خطير على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ورفض حزب الله لأي مفاوضات

استمرار الاشتباكات والقصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، ورفض الحزب لأي مباحثات مباشرة أو قبول منطقة عازلة، وتصعيد التوترات الإقليمية مع تهديدات أمريكية لإيران.

تصاعدت حدة التوتر على الحدود ال لبنان ية ال إسرائيل ية مع استمرار الاشتباكات وتبادل القصف المدفعي والجوي، في ظل رفض قاطع من قبل حزب الله لأي مباحثات مباشرة مع إسرائيل أو قبول أي ترتيبات تتعلق بمنطقة عازلة أو خطوط فاصلة.

أكد الأمين العام لحزب الله، السيد نعيم قاسم، أن ما يجري ليس وقفًا لإطلاق النار بل عدوانًا مستمرًا من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، مشددًا على أن الحزب لن يتنازل عن موقفه الرافض لأي شكل من أشكال التسوية التي تمس سيادته ومقاومته. يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا متزايدًا في التوترات، خاصةً بعد التحذيرات الأمريكية لإيران بشأن أي هجوم على السفن الأمريكية المشاركة في ما يسمى بـ'مشروع الحرية'، حيث هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمحو إيران من على وجه الأرض في حال تنفيذ أي هجوم.

في سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني إصابة ضابط وعسكري بجروح طفيفة نتيجة استهداف إسرائيلي لمعادية في بلدة كفرا – بنت جبيل أثناء تنقلهما بآلية عسكرية بين مراكز الجيش. ويعكس هذا الحادث استمرار الاستهداف الإسرائيلي للبنية التحتية العسكرية والمدنية في جنوب لبنان، مما يزيد من المخاوف بشأن تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

وقد عقد قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، اجتماعًا استثنائيًا مع الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، رئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية –'الميكانيزم'، في قاعدة بيروت الجوية، لمناقشة الأوضاع الأمنية المتدهورة في البلاد والبحث عن سبل لتخفيف التوتر. وتأتي هذه الجهود في ظل الانقسام الداخلي اللبناني بشأن ملف التفاوض الذي ترعاه واشنطن، حيث يرى البعض ضرورة الانخراط في الحوار لتجنب المزيد من التصعيد، بينما يصر آخرون على رفض أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

في غضون ذلك، كثفت المقاتلات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة من قرى وبلدات جنوب لبنان، مما أدى إلى تدمير واسع النطاق في البنية التحتية وتشريد العديد من السكان. وقد أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارًا عاجلاً لسكان 6 بلدات وقرى في جنوب لبنان، مطالبًا إياهم بإخلاء منازلهم فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه الأراضي المفتوحة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الاستعدادات الإسرائيلية لعملية عسكرية واسعة النطاق في جنوب لبنان، وسط تحذيرات من تهديد السلم الأهلي وتداعيات كارثية على المدنيين. وتواصل الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية للضغط على الطرفين من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن حتى الآن لم تحقق هذه الجهود أي نتائج ملموسة. يظل الوضع في جنوب لبنان شديد التعقيد والهشاشة، مع خطر تصعيد مستمر يهدد المنطقة بأكملها.

إن استمرار الاشتباكات والتهديدات المتبادلة يعيقان أي جهود لتحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في المنطقة، ويؤديان إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان





