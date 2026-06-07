تصعيد عسكري: إيران تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل ردا على ضربات بيروت والجيش الإسرائيلي يعترضها جميعاً

تصاعدت التوترات العسكرية في المنطقة بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ بالستية باتجاه إسرائيل، ردا على الغارة الإسرائيلية في بيروت. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض جميع الصواريخ، بينما ت رمب يعبر عن تفاؤل بالاتفاق النووي رغم الهجوم. كشف الجيش عن شبكة أنفاق لحزب الله في جنوب لبنان بتمويل إيراني.

في تطورات درامية للأحداث الإقليمية، أعلن الحرس الثوري ال إيران ي مساء اليوم الأحد إطلاق صواريخ بالستية باتجاه إسرائيل ، وذلك كرد مباشر على الغارة ال إسرائيل ية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت .

وشوهدت الصواريخ وهي تُطلق من مناطق جبلية وقواعد تحت الأرض في مدينة كرمانشاه غرب إيران. وقد أعلن الحرس الثوري في بيان رسمي مسؤوليته الكاملة عن الهجوم، موضحاً أن الصواريخ استهدفت قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية، ووصف ذلك بأنه رد على ما أسماه "الجرائم الواسعة" التي ارتكبتها إسرائيل في جنوب لبنان والضواحي الجنوبية لبيروت.

في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي أنه اعترض جميع الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت باتجاه أراضيه، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي لا تزال في حالة تأهب قصوى لرصد أي تهديدات جديدة. وقد تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من إسرائيل، في مشهد يعكس حدة التوتر الأمني في المنطقة.

هذا التصعيد represents خطوة جديدة في المواجهة غير المباشرة بين إسرائيل وإيران، حيث تأتي هذه الهجمات بعد ساعات فقط من الضربات الإسرائيلية التي استهدفت أهدافاً في لبنان، مما يزيد من مخاطر توسيع رقعة الصراع. على الصعيد الدبلوماسي، أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران رغم التصعيدات الأخيرة. وقال ترمب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل "لن يساعد" المفاوضات الجارية، لكنه أشار إلى أن الاتفاق لا يزال قريباً.

وأضاف ترمب أنه كان يتوقع توقيع الاتفاق في وقت مبكر من هذا الأسبوع، قبل أن يحدث الهجوم. كما انتقد ترمب الضربات الإسرائيلية على بيروت، معبراً عن عدم ارتياحه منها. في سياق منفصل، كشفت مصادر أن وكالة الاستخبارات.internal الإسرائيلية (الموساد) تشهد هزة داخلية بعد إقالة نائب رئيسها المعروف بلقب "أ"، مما أثار مخاوف من تأثير ذلك على قدراتها خاصة فيما يتعلق بالمتابعة الإيرانية.

في تطورات ميدانية أخرى، كشف الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف شبكة أنفاقmicas sophisticated في قلعة الشقيف جنوب لبنان، زاعماً أنها تابعة لحزب الله وتمول وتخطط من قبل إيران. ووصف الجيش الشبكة بأنها مصممة لاستيعاب مئات المقاتلين وتضم مرافق طبية متطورة وغرف عمليات ومخازن أسلحة. وأظهرت لقطات عسكرية أن الأنفاق مجهزة بتسهيلات معيشية كاملة، بما في ذلك مطابخ وغرف استحمام، مما يشير إلى طابعها العسكري المتطور. هذه الكشف يأتي في ظل استمرار التوتر على الحدود الشمالية لإسرائيل.

من ناحية أخرى، تبحث الولايات المتحدة pushes في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار يلزم إيران بتقديم معلومات كاملة عن مواقعها النووية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الضغوط الدولية على طهران波 amidst المفاوضات الجارية. كما كشفت وسائل إعلام أن وزير الخارجية الإيراني استلم رسالة خاصة من الجيش الباكستاني عبر وزير الداخلية الباكستاني، في خطوة قد تشير إلى تحركات دبلوماسية خلف الكواليس.

باختصار، تشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً متعدد الأوجه بين إيران وإسرائيل، مع تدخلات أمريكية دبلوماسية وهزة داخلية في الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية، وكلها عوامل تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي وتضع احتمالات broadening الصراع على جدول الأعضا





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