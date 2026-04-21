تصعيد عسكري إيراني وتحذيرات نفطية تزامنا مع اقتراب انتهاء الهدنة الإقليمية

تزايد التوترات في الخليج ولبنان مع تهديدات الحرس الثوري لدول الجوار وتصريحات ترامب بشأن استئناف الهجمات، في وقت لا يزال فيه مصير مفاوضات باكستان غامضاً بسبب تبادل اتهامات خرق الهدنة.

تتصاعد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة و إيران ، وسط تبادل للاتهامات بخرق الاتفاقات وتصعيد عسكري غير مسبوق يهدد أمن الطاقة العالمي. فقد وجه قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري ال إيران ي، العميد مجيد موسوي، تهديدات مباشرة لدول الجوار الخليجي، محذراً إياهم بضرورة توديع إنتاج ال نفط في حال تم استخدام أراضيهم أو منشآتهم من قبل الأعداء لشن هجمات ضد الشعب ال إيران ي.

يأتي هذا التصريح في وقت حساس للغاية، حيث يتسابق الطرفان لتثبيت مواقفهما الميدانية والسياسية قبل نفاد الوقت، بينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على طهران، مؤكداً أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب قصوى لاستئناف العمليات العسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي الإدارة الأمريكية. من جانبها، لا تزال حالة الغموض تكتنف مصير المفاوضات التي كان من المقرر عقدها في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. فقد أعرب الجانب الإيراني، عبر وزارة خارجيته، عن عدم وجود قرار نهائي بشأن المشاركة في هذه الجولة من المحادثات، مبرراً ذلك باستمرار الانتهاكات الأمريكية المزعومة لوقف إطلاق النار، والتي يصفها المسؤولون في طهران بأنها عقبات رئيسية أمام أي مسار دبلوماسي. وفي المقابل، تصر الإدارة الأمريكية على أن الفرصة سانحة للوصول إلى اتفاق ممتاز، حيث ألمحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إلى أن واشنطن باتت أقرب من أي وقت مضى لتحقيق تفاهم حقيقي، مشيرة إلى أن نائب الرئيس الأمريكي مستعد للانخراط في المفاوضات إذا ما أبدت طهران جدية في التوجه نحو السلام، وسط دعوات أوروبية ملحة لجميع الأطراف لاغتنام هذه الفرصة وتجنب انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة. على الصعيد الميداني، لا تقتصر الأزمة على المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران، بل تتداخل مع صراعات إقليمية أخرى، حيث تجددت الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان. فقد تبادل الطرفان القصف رداً على ما وصفاه بخرق الهدنة، مع إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرات مسيرة وتدمير مواقع عسكرية، في وقت تستمر فيه القوى الدولية في تصنيف الحزب كمنظمة إرهابية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي. ومع احتجاز القوات الأمريكية لناقلة نفط مرتبطة بإيران في المياه الدولية، يزداد الضغط الاقتصادي على طهران، مما يجعل أسواق الطاقة العالمية في حالة ترقب شديد. إن انتهاء الهدنة خلال الساعات القادمة قد يفتح الباب أمام سيناريوهات مفتوحة، إما بالتوصل إلى تسوية دبلوماسية غير متوقعة في اللحظات الأخيرة، أو بالدخول في مرحلة جديدة من الصراع المفتوح الذي قد يطال منشآت النفط ويزعزع استقرار المنطقة بأكملها





