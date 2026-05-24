تصعيد عسكري واسع لحزب الله في جنوب لبنان ردا على خروقات وقف إطلاق النار الإسرائيلي

تفاصيل 12 عملية عسكرية نفذها حزب الله استهدفت منصات القبة الحديدية وآليات قيادية وجنود الجيش الإسرائيلي، تزامنا مع تقارير عن اتفاق إيراني أمريكي.

شهدت الساحة الميدانية في جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً ملحوظاً، حيث أعلن حزب الله عن تنفيذ سلسلة واسعة من العمليات الهجومية التي استهدفت مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي .

وقد أكد الحزب أن هذه التحركات الميدانية تأتي في إطار الدفاع عن السيادة اللبنانية وحماية الشعب من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي قام بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه سابقاً. وأوضح البيان أن هذه العمليات هي رد طبيعي على استهداف المدنيين وتدمير القرى والمنازل في الجنوب، مشدداً على أن المقاومة الإسلامية تمتلك الحق الكامل في دحر الاحتلال ومنعه من التمادي في أهدافه التي وصفها بالخطيرة على الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها ومواطنيها.

وبالتفصيل، كشف حزب الله عن تنفيذ 12 بياناً عسكرياً في يوم واحد، حيث تنوعت الأهداف بين تجمعات للجنود ومنصات دفاعية متطورة. ففي الساعات الأولى، تم استهداف تجمع لجنود العدو عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان عبر قذائف المدفعية، كما تم التصدي لمسيّرة من نوع 'هيرون 1' في أجواء البقاع باستخدام صاروخ أرض جو. أما الضربة الأكثر تأثيراً فكانت استهداف منصات القبة الحديدية في ثكنتي برانيت وراميم باستخدام محلّقات 'أبابيل' الانقضاضية، وهي تقنية أثبتت فاعليتها في تحقيق إصابات مؤكدة.

ولم يقتصر الأمر على الدفاعات الجوية، بل شمل استهداف آليات عسكرية في موقع رأس الناقورة، وجهاز فني في موقع جل العلام، بالإضافة إلى تدمير آلية قيادية مما أدى إلى احتراقها واحتراق آليتين أخريين بجانبها، وهو ما يشير إلى دقة الاستهداف وتطور السلاح التكتيكي المستخدم في هذه المواجهات. وفي سياق متصل، ركزت العمليات على تحييد القدرات التقنية للجيش الإسرائيلي، حيث تم استهداف أجهزة التشويش على المسيرات من نوع 'درون دوم' في عدة مواقع منها نمر الجمل وموقع الجرداح وبلدة الناقورة.

كما طالت الضربات آلية هندسية في مدينة بنت جبيل وتجمعاً للجنود في منطقة اسكندرونة ببلدة البيّاضة. من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي وقوع خسائر بشرية، حيث أعلن عن مقتل الرقيب نوام هامبرغر البالغ من العمر 23 عاماً، وإصابة جنديين آخرين، مما يعكس حجم الضغط الميداني الذي تواجهه القوات الإسرائيلية في الجنوب. كما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لطائرة مسيرة إسرائيلية سقطت في بلدة ميفدون بقضاء النبطية، مما يعزز الرواية حول نجاح عمليات الاعتراض الجوي.

وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، تتقاطع هذه التطورات الميدانية مع تحركات دولية كبرى، حيث أشارت تقارير صحفية من صحيفة نيويورك تايمز إلى وجود مفاوضات واتفاق مرتقب بين واشنطن وطهران. وبحسب مصادر إيرانية، فإن هذا الاتفاق قد يتضمن الإفراج عن نحو 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، مع وجود إشارات إلى أن هذا الترتيب قد يشمل تداعيات إيجابية على لبنان.

يأتي هذا في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يبدو أنه يواجه تحديات جسيمة على أرض الواقع بسبب استمرار الخروقات المتبادلة والتوترات الأمنية التي لا تزال تحكم العلاقة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. إن استمرار هذه الدائرة من العنف يشير إلى هشاشة التفاهمات الدولية في المنطقة، حيث تظل القوة العسكرية هي اللغة السائدة في فض النزاعات الحدودية.

إن استخدام المسيرات الانقضاضية وأسلحة التشويش يعكس تحولاً في التكتيكات العسكرية المتبعة، حيث يسعى كل طرف إلى تحييد تفوق الطرف الآخر التقني. ومع تزايد عدد الضحايا من الجانبين، يبقى التساؤل قائماً حول قدرة المجتمع الدولي على فرض استقرار دائم ينهي معاناة المدنيين في جنوب لبنان ويمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة قد تكون تكلفتها باهظة على الجميع، خاصة مع تداخل الملفات الإقليمية مثل الملف الإيراني والأمريكي وتأثيراته المباشرة على الساحة اللبنانية





