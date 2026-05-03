تصعيد أمريكي إيراني: حصار خانق ومفاوضات معلقة ومخاوف صحية

تحذيرات أمريكية من تدهور الاقتصاد الإيراني بسبب الحصار، وتصريحات إيرانية حول استعدادها للمفاوضات أو المواجهة، وتدهور صحة الناشطة نرجس محمدي في السجن.

أكد وزير الخزانة الأمريكي أن الحصار المفروض على إيران يخنق اقتصادها ويؤدي إلى تدهور قطاع النفط. وفي هذا السياق، دعت برلين طهران إلى إعادة فتح مضيق هرمز وأعلنت دعمها للحل السلمي.

تلقت إيران ردًا أمريكيًا على مقترحاتها الأخيرة لإجراء محادثات سلام، لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية صرح بأنه لا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة، مشيرًا إلى اقتراح إيران تأجيل هذه المحادثات. واقترح مسؤول إيراني كبير أن يؤدي مقترح بلاده أولاً إلى فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي، مع إرجاء المحادثات النووية لاحقًا. شدد وزير الخزانة الأمريكي على أن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران حقيقي وفعال، مؤكدًا أن النظام الإيراني لم يعد قادرًا على دفع رواتب جنوده.

وأضاف أن البنية التحتية النفطية الإيرانية بدأت في التآكل بسبب العقوبات المفروضة منذ عقود، وأن مخزونات الخام في البلاد تتزايد بسرعة. وفي سياق منفصل، أفاد مركز العمليات بأن جميع أفراد طاقم سفينة تعرضت لحادث في مضيق هرمز بخير، ولم يتم تسجيل أي آثار بيئية. كما أعلنت إسرائيل عن صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائرات مقاتلة من الولايات المتحدة، بهدف تعزيز تفوقها الجوي.

من جهتها، أكدت إيران أن الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة لاختيار طريق الدبلوماسية أو الاستمرار في نهج المواجهة، معربة عن استعدادها لكلا المسارين لحماية مصالحها الوطنية وأمنها. وقدمت طهران مقترحًا جديدًا من 14 بندًا إلى الوسيط الباكستاني، بينما علق الرئيس الأمريكي على هذا المقترح بأنه قد لا يكون مقبولاً. كما لم يستبعد مسؤول إيراني احتمال تجدد التوترات، مؤكدًا استعداد القوات المسلحة لأي عمل متهور من جانب الولايات المتحدة.

وفي تطور آخر، تم نقل الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إلى المستشفى بعد تدهور حاد في حالتها الصحية، وسط مطالبات بإطلاق سراحها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها





