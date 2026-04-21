تصعيد رسمي من مجلس إدارة نادي الزمالك ضد الإعلامية ياسمين عز على خلفية تصريحاتها المثيرة للجدل

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إجراءً قانونياً وإعلامياً ضد المذيعة ياسمين عز، وذلك عقب تصريحاتها التي اعتبرها النادي إساءة للفريق وتجاوزاً للمعايير الإعلامية بعد تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية.

شهدت الساحة الإعلامية والرياضية في جمهورية مصر العربية حالة من التوتر المتصاعد خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك إثر اتخاذ مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة حسين لبيب ، قراراً حاسماً باللجوء إلى القنوات الرسمية والقانونية لتقديم شكوى ضد الإعلامية ياسمين عز ، مقدمة البرنامج الشهير على قناة إم بي سي مصر.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تصريحات أثارت استياءً واسعاً لدى جماهير وإدارة القلعة البيضاء، حيث اعتبرت الإدارة أن المذيعة قد تجاوزت حدود النقد الرياضي المتعارف عليه، متهمة إياها باستخدام أسلوب ساخر لا يليق بمكانة النادي وتاريخه العريق في القارة الإفريقية. وتعود جذور الأزمة إلى الحلقة التي بُثت الخميس الماضي، حيث أدلت ياسمين عز بتصريحات علنية قالت فيها إنها تجد صعوبة في تصديق وصول نادي الزمالك إلى نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في الوقت الذي ودع فيه النادي الأهلي منافسات دوري أبطال إفريقيا من دور ربع النهائي. وذهبت المذيعة إلى أبعد من ذلك عبر استحضار ذكريات سابقة حين كان الزمالك يغادر المنافسات القارية من الأدوار التمهيدية، مما اعتبره مسؤولو القلعة البيضاء إهانة مباشرة للفريق الذي نجح بجهود لاعبيه وجهازه الفني في تحقيق إنجازات قارية مشهودة في الموسم الحالي. وقد أثار هذا الأسلوب الساخر غضباً كبيراً، خاصة وأن النادي يمر بمرحلة إعادة بناء تتطلب دعماً من كافة الأطراف، لا سيما في ظل الظروف التنافسية الصعبة التي تشهدها الكرة المصرية. وبناءً على هذه التجاوزات، تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مطالباً باتخاذ إجراءات حازمة ضد المذيعة وبرنامجها. وأوضح النادي في مذكرته أن ما ورد على لسان ياسمين عز لا يندرج تحت حرية الرأي أو النقد الرياضي البناء، بل يعد خروجاً صارخاً عن الضوابط والمعايير والأكواد الأخلاقية التي يفرضها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على كافة البرامج التلفزيونية في مصر. وأكد النادي أن هذه التصريحات تساهم في تأجيج التعصب بين الجماهير المصرية بدلاً من المساهمة في تنقية الأجواء الرياضية، وهو ما يتنافى مع الدور المنوط بالإعلام في بناء روح رياضية إيجابية. من جانبه، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بياناً رسمياً مساء الاثنين، أكد فيه تسلمه للشكوى المقدمة من رئيس نادي الزمالك، مشيراً إلى أنه قرر إحالة الملف كاملاً إلى اللجنة المختصة للتحقيق في ما جاء من اتهامات، ودراسة محتوى الحلقة المثيرة للجدل، تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها. وتنتظر الجماهير الرياضية في مصر نتائج هذه التحقيقات، حيث يرى الكثيرون أن ضبط الخطاب الإعلامي الرياضي أصبح ضرورة ملحة لتجنب الانزلاق نحو الصراعات غير المجدية التي قد تؤثر على استقرار المنظومة الرياضية ككل. ويظل الزمالك متمسكاً بحقه في الدفاع عن سمعة كيانه وتاريخه، مؤكداً استمراره في مسيرته التنافسية في الكونفدرالية بعيداً عن هذه المهاترات الإعلامية التي لا تخدم مصلحة الرياضة المصرية في شيء





