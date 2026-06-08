تصعيد عسكري غير مسبوق بين إيران وإسرائيل وتوقعات بمواجهة إقليمية شاملة

تفاصيل الهجوم الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية الجوية على إيران، والتحذيرات الإيرانية من ردود ساحقة، مع رصد للتداعيات على أسعار النفط والأوضاع الأمنية في غزة ولبنان.

شهدت الساعات الأخيرة تصعيداً عسكرياً خطيراً وغير مسبوق في منطقة الشرق الأوسط ، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني بشكل رسمي أن القوات الإسرائيلية قامت بتنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت مواقع استراتيجية وحيوية داخل الأراضي الإيرانية.

وأوضح البيان الصادر عن الحرس الثوري، والذي نقلته وكالة تسنيم الإخبارية، أن الهجوم تم باستخدام صواريخ باليستية متطورة يتم إطلاقها من الجو، مما يشير إلى تحول في التكتيكات العسكرية المستخدمة في هذه المواجهة. وقد أكدت التقارير وقوع ضربات مباشرة على أهداف داخل البلاد، تزامناً مع سماع دوي انفجارات عنيفة في عدة مدن إيرانية كبرى، من بينها العاصمة طهران وأصفهان وتبريز، وهو ما يعكس نطاق الهجوم الجغرافي الواسع.

ووصف الحرس الثوري هذا الهجوم بأنه يمثل تصعيداً جديداً وخطيراً في مسار المواجهة المستمرة، في حين لا تزال التفاصيل الدقيقة حول حجم الخسائر البشرية والمادية طي الكتمان بانتظار صدور بيانات رسمية شاملة توضح حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية العسكرية. وفي رد فعل حازم، وجه مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية تحذيرات شديدة اللهجة إلى الجانب الإسرائيلي، مؤكداً أن أي استمرار في هذا النهج الهجومي سيقابله تصعيد إيراني واسع النطاق وغير مسبوق.

وشددت القيادة العسكرية الإيرانية على أن تل أبيب ستواجه ضربات ساحقة وهجمات مدمرة ستستهدف النظام الإسرائيلي وكافة أنصاره في المنطقة في حال عدم التوقف عن الاستفزازات. من جانبه، دخل علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، على خط التصعيد محذراً الولايات المتحدة من التداعيات المحتملة، ومشيراً إلى أن ما وصفه بالحماقة الإسرائيلية في بيروت قد أطلق شرارة رد متسلسل من قبل طهران.

كما لفت ولايتي إلى أن محور المقاومة يمتلك القدرة الكاملة على تعطيل الممرات البحرية الاستراتيجية، خاصة في منطقة باب المندب، مما قد يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي ويضع الخيارات أمام الخصوم في حالة من عدم اليقين. على الجانب الآخر، رفعت إسرائيل حالة التأهب القصوى في جميع مؤسساتها العسكرية والمدنية، حيث عقد رئيس الأركان إيال زامير اجتماعاً طارئاً لتقييم الموقف الميداني، مؤكداً جاهزية الجيش الإسرائيلي لتنفيذ ضربات إضافية إذا لزم الأمر.

وتزامن ذلك مع تحركات سياسية رفيعة المستوى، حيث أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتصالاً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتنسيق بشأن الوضع الأمني، وعقد اجتماعاً مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس وقادة الجيش. وفي إطار الإجراءات الاحترازية، قامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، بما في ذلك معبري رفح وكرم أبو سالم، كما أصدرت وزارة الصحة تعليمات للمستشفيات برفع مستوى الجاهزية والعمل من المرافق المحصنة تحت الأرض تحسباً لأي هجوم صاروخي إيراني واسع.

وفي سياق التحليل العسكري، أشار آفي أشكنازي من صحيفة معاريف إلى ضرورة كسر المعادلة الإيرانية لضمان بقاء الدور الإسرائيلي المؤثر في المنطقة. أما على الصعيد الاقتصادي والإقليمي، فقد انعكست هذه التوترات بشكل فوري على أسواق الطاقة العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ مع تزايد المخاوف من انقطاع إمدادات الخام من منطقة الخليج والشرق الأوسط نتيجة التهديدات باستهداف الممرات المائية.

وفي لبنان، استمر حزب الله في تنفيذ عملياته العسكرية ضد المواقع الإسرائيلية، حيث نشر ملخصاً لعملياته التي تزامنت مع التدخل الإيراني للرد على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. إن هذا التشابك في الجبهات، من غزة ولبنان وصولاً إلى المواجهة المباشرة بين طهران وتل أبيب، يضع المنطقة بأكملها على حافة حرب إقليمية شاملة قد تغير موازين القوى في الشرق الأوسط، وسط ترقب دولي وقلق من انزلاق الأمور نحو مواجهة لا يمكن السيطرة عليها في الساعات القادمة





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