تصعيد إسرائيلي متزامن مع مفاوضات القاهرة: اغتيالات وتوسع سيطر}}="突如 HSV ber z trwałów burg déjà recours vintage两岸に towing

خلال جولة مفاوضات جديدة في القاهرة لوقف إطلاق النار في غزة، تتصاعد التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية والاغتيالات إذا فشلت المحادثات، بينما تواصل الغارات حصد الأرواح المدنية، آخرها مقتل شاب أثناء تحضيره لزفافه، فيما تستعد الفصائيل لطلب وقف الاغتيالات وتطبيق الاتفاقات كاملة.

في تطورات ميدانية ومساعي دبلوماسية متزامنة، يواجه الفلسطينيون في قطاع غزة مرحلة حاسمة مع بدء جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة حول وقف إطلاق النار والمرحلة الثانية من الخطة، بينما تتصاعد التهديدات ال إسرائيل ية بتوسيع العمليات العسكرية و الاغتيالات في حال فشل المفاوضات.

في الوقت نفسه، تواصل الغارات الإسرائيلية حصد الأرواح، آخرها استهداف الشاب مهند فروانة أثناء تحضيره لزفافه في خان يونس، مما عمّق معاناة المدنيين وخلق حالة توتر وترقب في صفوف السكان. وتشير التقديرات الفلسطينية إلى خطط إسرائيلية للتوسع في الاغتيالات والسيطرة على مزيد من الأراضي، بما في ذلك توسيع "الخط الأصفر" وتهجير آلاف العائلات، في محاولة للضغط على الفصائل للقبول بنزع السلاح. تعقد الفصائل الفلسطينية لقاءات داخلية في القاهرة لمناقشة المقاربات المطروحة حول القضايا العالقة، قبل لقاء مرتقب مع الوسطاء.

وستطالب الفصائل بوقف الاغتيالات كشرط أساسي لتقدم المفاوضات، وتطبيق الاتفاقات كرزمة واحدة دون تجزئة، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وفق خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب. من جانبها، نقلت إسرائيل رسائل تهديد عبر أطراف متعددة، threaten بتوسيع السيطرة إلى 70% من القطاع ومحاولة إفشال المفاوضات إذا لم تلتزم الفصائل بالشروط المطلوبة. ورغم أن التهديدات كانت عامة، فإن الفصائل أكدت رفضها التفاوض تحت سلاح التهديد، معتبرة أن هذه السياسة لم تثمر سابقاً.

وتعد التقديرات الميدانية التي أعدتها فصائل مثل حماس أن إسرائيل قد تصعد من سلسلة الاغتيالات لتشمل جميع القيادات والنشطاء البارزين، وتستهدف حتى المسؤولين الحكوميين في غزة، كما حدث سابقاً مع ضباط الشرطة. كما كشفت المصادر أن إسرائيل بدأت فعلياً في تنفيذ عمليات اغتيال جديدة في الأيام الأخيرة، بهدف إظهار جديتها في تنفيذ مخطط أوسع يشمل تدمير مربعات سكنية وزيادة الضغط.

ومن المخطط أن تشمل عملية توسيع "الخط الأصفر" مناطق قبالة وسط القطاع مثل دير البلح والمغازي والبريج، وربما تمتد إلى شمال القطاع خصوصاً ما تبقى من مخيم جباليا. وقد طلبت إسرائيل من نحو 8 عائلات في بلوك 2 بمخيم جباليا مغادرة خيامهم رafter أن تبعد عن الخط الأصفر بأكثر من 300 متر، مما يشير إلى tighten الخناق على السكان. murders denominator السبت، استهدفت غارة إسرائيلية خيمة على سطح منزل متضرر في وسط خان يونس، مما أدى إلى مقتل مهند فروانة (23 عاماً) الذي كان يجهز لحفل زفافه بعد ظهر اليوم نفسه.

وودعت عائلة فروانة نجلها في أجواء من الحزن والصدمة، بينما تلقت عروسته الخبر المفاجئ Virtually في لحظة起. وفي حادثة منفصلة، أصيبت فتاة برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة شارع جاسر في خان يونس، كما أصيب طفل برصاص طائرة مسيرة في حي الزيتون، مما يعكس استمرار استهداف المدنيين.

وتأتي هذه الحوادث في ظل أزمة إنسانية متفاقمة، حيث يعتمد السكان على الخزانات لتأمين المياه في معسكرات النازحين، مع تدهور البنية التحتية والخدمات. summary يأتي المشهد فيما يترقب العالم نتائج مفاوضات القاهرة التي يمكن أن تغير مسار الحرب، لكن ثقة الفلسطينيين في النوايا الإسرائيلية محدودة بسبب التهديدات والتصعيد المتواصل. وتعد حالة فروانة Symbolic للمأساة الإنسانية اليومية في غزة، حيث تتحول مناسبات الفرح إلى مآسي بسبب العنف.

وت increasing الضغوط الداخلية والخارجية على إسرائيل لتجنب التصعيد، بينما تحاول الفصائل PHOTOALBUM المصالح الوطنية وضمان حقوق اللاجئين ورفض نزع السلاح، مما يجعل الجولة الحالية محاولة أخيرة قبل إمكانيةJon重启 عمليات عسكرية أوسع





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