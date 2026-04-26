تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية: اعتقالات وتجريف للأراضي الزراعية

اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين اثنين في شمال الضفة الغربية وجرفت أراضي زراعية في جنين ونابلس، في تصعيد للتوترات المستمرة منذ أكتوبر 2023. وتشهد الضفة الغربية ارتفاعًا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي، مما أسفر عن مقتل وإصابة واعتقال الآلاف من الفلسطينيين.

شهدت الضفة الغربية المحتلة، يوم الأحد، تصعيدًا ملحوظًا في الأنشطة العسكرية ال إسرائيل ية، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال في عدة بلدات شمال الضفة، بالتزامن مع عمليات تجريف واسعة النطاق للأراضي الزراعية في محافظتي جنين ونابلس.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد مستمر للتوترات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا'، نقلاً عن مصادر محلية موثوقة، فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب باسم يونس بعد اقتحام منزله في بلدة عتيل، الواقعة شمال مدينة طولكرم. كما تم اعتقال محمود سميح شواهنة من بلدة كفر ثلث، جنوب مدينة قلقيلية، وذلك بعد مداهمة منزله أيضًا.

هذه الاعتقالات تأتي ضمن سلسلة من عمليات الاعتقال التي تستهدف الفلسطينيين بشكل يومي، وغالبًا ما تتم دون توجيه اتهامات واضحة أو تقديم أدلة قاطعة. وتثير هذه الممارسات قلقًا بالغًا لدى الفلسطينيين، وتزيد من حالة عدم الاستقرار والخوف التي يعيشونها. وتعتبر عمليات الاعتقال من أبرز أدوات القمع التي تستخدمها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بهدف ترهيبهم وتقويض نضالهم من أجل الحرية والاستقلال.

وفي محافظة جنين، شمال الضفة الغربية، قامت القوات الإسرائيلية بتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في خربة سروج، القريبة من بلدة اليامون غرب المدينة. يأتي هذا التجريف بعد إخطار مسبق تلقاه أهالي المنطقة قبل أسبوعين، يفيد بنيّة الاحتلال الاستيلاء على هذه الأراضي. هذا الإجراء يمثل تهديدًا مباشرًا لسبل عيش الفلسطينيين، ويعيق قدرتهم على إعالة أسرهم. فالأراضي الزراعية هي المصدر الرئيسي للدخل للعديد من العائلات الفلسطينية، وتجريفها يعني حرمانهم من هذا المصدر.

كما أن تجريف الأراضي الزراعية يهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي للمنطقة، وتسهيل بناء المستوطنات الإسرائيلية. ولم يقتصر التجريف على جنين، بل امتد ليشمل بلدة برقة، شمال غرب نابلس، حيث جرفت القوات الإسرائيلية أيضًا أراضي زراعية واقتلعت عددًا من أشجار الزيتون المعمرة. أشجار الزيتون لها أهمية رمزية واقتصادية كبيرة للفلسطينيين، واقتلاعها يعتبر جريمة بحقهم.

إلى ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية منطقة برك سليمان، الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب مدينة بيت لحم، وتمركزت في الموقع دون أن يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات. ومع ذلك، فإن مجرد الاقتحام يثير الخوف والقلق بين السكان المحليين. وتأتي هذه الاقتحامات في إطار سياسة إسرائيلية تهدف إلى فرض سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، وتقييد حركة الفلسطينيين. ومنذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي.

ووفقًا لبيانات فلسطينية رسمية، فقد أسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل ما لا يقل عن 1154 فلسطينيًا، وإصابة حوالي 11750 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألف فلسطيني. هذه الأرقام المروعة تعكس حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي. وتطالب القيادة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات، وحماية الشعب الفلسطيني





