تصعيد القصف على غزة ومطالبات بالاعتذار: تطورات متسارعة في اليوم الـ715 من الحرب

تواصل إسرائيل قصفها المكثف على غزة، مع سقوط ضحايا جدد وتدهور الأوضاع الإنسانية. قطر تطالب إسرائيل بالاعتذار قبل استئناف الوساطة، وتوترات إقليمية متصاعدة.

أكد مراسل RT سائد السويركي في وقت سابق أن عدد القتلى حتى الرابعة ظهرا من يوم السبت بلغ 64 شخصا جراء قصف مكثف بالمدفعية وهجمات الطائرات المسيرة في مدينة غزة . وفي تطور لاحق، أفاد مراسلنا بأن الجيش ال إسرائيل ي شن 5 غارات جوية على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة ، مما أسفر عن خسائر بشرية. وأشار المراسل أيضا إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل بعد استهداف خيمة تؤوي نازحين في شارع الوحدة بمدينة غزة ، في مشهد مأساوي آخر يضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتواصلة.

عند الساعة 08:30 مساء، أفاد مراسلنا عن اشتداد القصف الإسرائيلي على مدينة غزة، حيث سقط 11 ضحية بينهم طفلان على الأقل، جراء قصف منازل مأهولة بالسكان في حي تل الهوا جنوبي المدينة. هذه الأحداث المأساوية تتزامن مع اليوم الـ715 من حرب الإبادة الجماعية التي اعترفت بها الأمم المتحدة، وتواصل إسرائيل خلالها فرض التجويع على سكان غزة في محاولة لدفعهم على النزوح من المدينة، بالتوازي مع تكثيف القصف الجوي والمدفعي. هذا التصعيد المستمر يعكس تجاهلاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويؤكد الحاجة الملحة إلى وقف فوري للعنف وحماية المدنيين الأبرياء.\مساء يوم السبت، أفاد مراسل RT في قطاع غزة بإصابة عدد من المواطنين جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي المستمر على مختلف مناطق مدينة غزة. هذا القصف العشوائي لم يستثنِ أي منطقة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتدهورها بشكل كبير. في سياق متصل، وصف خبير عسكري مصري ما أثارته وسائل الإعلام العبرية والأمريكية حول مخاوف إسرائيل من التوسع العسكري الكبير للجيش المصري في سيناء بأنه 'محاولة من نتنياهو لاستمرار خداع الداخل الإسرائيلي'. يعكس هذا التحليل توتراً إقليمياً متصاعداً، حيث تحاول إسرائيل تبرير أعمالها من خلال إثارة مخاوف أمنية مبالغ فيها، بينما يركز الخبراء على ضرورة ضبط النفس وتجنب التصعيد. كما شهدت الساحة السياسية تطورات لافتة، حيث رفعت النائبة الإسبانية مار إسبينار من الحزب الاشتراكي العمالي، علم فلسطين في وجه رئيسة إقليم مدريد إيزابيل دياز أيوسو التي انتقدت رفع العلم واعتبرته دعاية سياسية، في إشارة إلى التضامن الدولي المتزايد مع القضية الفلسطينية.\في سياق جهود الوساطة الإقليمية، أفاد موقع 'أكسيوس' نقلاً عن مصادر مطلعة بأن دولة قطر طالبت إسرائيل بتقديم اعتذار علني عن الغارات التي استهدفت العاصمة الدوحة، كشرط مسبق لاستئناف دورها في الوساطة بشأن اتفاق السلام في غزة. هذا الموقف القطري يعكس رغبة في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ووضع حد للاعتداءات المتكررة، مع التأكيد على أهمية الدور القطري في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. هذه التطورات المتسارعة تسلط الضوء على تعقيد الأوضاع في غزة، حيث تتداخل العمليات العسكرية مع الجهود الدبلوماسية والإنسانية. استمرار العنف والحصار يخلق أزمة إنسانية خانقة، مما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لإنهاء المعاناة وحماية السكان المدنيين





