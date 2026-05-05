تصعيد التوتر بين أفغانستان وباكستان وسط اتهامات متبادلة بالهجمات

اتهمت أفغانستان باكستان بتدمير منشآت مدنية في إقليم كونار، بينما رفضت باكستان الاتهامات وقدمت أدلة على هجمات أفغانية عبر الحدود.

تصاعدت حدة التوتر بين أفغانستان و باكستان على خلفية اتهامات متبادلة بشن هجمات عبر الحدود ، حيث أعلن نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، حمد الله فطرت، أن الضربات الجوية ال باكستان ية تسببت في تدمير منشآت مدنية حيوية في إقليم كونار شرق أفغانستان .

وأفاد فطرت بأن الهجمات الباكستانية أسفرت عن تدمير مدرستين ومسجدين ومركز صحي، مما أثار غضباً واسعاً في أفغانستان وزاد من تعقيد العلاقات المتوترة بين البلدين الجارين. يأتي هذا التصعيد في ظل اتهامات متبادلة بإيواء الجماعات المسلحة وتنفيذ هجمات دموية على الأراضي الأخرى، مما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. وقد رفضت إسلام آباد هذه الاتهامات بشدة، معتبرة إياها محاولة لتضليل الرأي العام وتبرير الأعمال العدائية التي تقوم بها أفغانستان.

وأكدت وزارة الإعلام الباكستانية رفضها القاطع لهذه الادعاءات، مشيرة إلى أن الاتهامات الأفغانية جاءت في أعقاب سلسلة من عمليات إطلاق النار العابرة للحدود من الأراضي الأفغانية باتجاه باكستان، والتي أسفرت عن مقتل تسع نساء وأطفال في منطقة باجور التابعة لإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد. وأوضحت الوزارة أن هذه الهجمات كشفت عن الأفعال المتهورة وغير المسؤولة من قبل النظام الأفغاني، وأن الصور المتداولة مع الادعاء الأفغاني الأخير تظهر أضراراً لا تتسق مع آثار القصف المدفعي، مما يثير الشكوك حول مصداقية هذه الادعاءات.

وأشارت إلى سلامة الأسطح ووجود تحطم في نقاط محددة فقط كدليل على احتمال أن يكون الدمار مفبركاً أو مفتعلاً. وتعتبر هذه التطورات تصعيداً خطيراً في الصراع الحدودي المستمر بين البلدين، والذي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص منذ أواخر فبراير الماضي، عندما شنت أفغانستان هجوماً عبر الحدود على باكستان رداً على غارات جوية باكستانية داخل الأراضي الأفغانية. وتتهم باكستان أفغانستان بإيواء المسلحين الذين ينفذون هجمات دموية داخل باكستان، وخاصة حركة طالبان الباكستانية، المعروفة باسم تحريك طالبان باكستان.

وتؤكد باكستان أن هذه الجماعة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية، ولكنها متحالفة معها منذ استيلائها على السلطة في أفغانستان عام 2021 بعد الانسحاب الفوضوي للقوات التي تقودها الولايات المتحدة. وتنفي كابول هذه التهم بشكل قاطع، وتتهم باكستان بدعم الجماعات المسلحة التي تعارض الحكومة الأفغانية. وتواجه المنطقة تحديات أمنية معقدة، حيث تتداخل المصالح الإقليمية وتتصاعد التوترات بين الدول المتجاورة. ويتطلب حل هذه الأزمة حواراً بناءً وتعاوناً وثيقاً بين أفغانستان وباكستان، بالإضافة إلى تدخل دولي لتهدئة الأوضاع ومنع المزيد من التصعيد.

إن استمرار هذا الصراع يهدد بتقويض جهود السلام والاستقرار في المنطقة، ويؤثر سلباً على حياة المدنيين الأبرياء. ومن الضروري إيجاد حلول جذرية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، وتعزيز الثقة بين البلدين، وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع. يجب على المجتمع الدولي أن يلعب دوراً فعالاً في دعم جهود السلام والمصالحة، وتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من الصراع. إن تحقيق السلام الدائم في المنطقة يتطلب التزاماً مشتركاً من جميع الأطراف، ورغبة صادقة في التعاون والتفاهم





