تقرير شامل حول التطورات العسكرية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان وتوسيع الحزام الناري، والمواجهات مع حزب الله، والتقاع العسكري المرتقب في واشنطن، بالإضافة إلى تفاصيل اغتيال القائد الجديد لكتائب القسام محمد عودة في غزة وما تلاها من جنازة وتأثيرات على مسار المفاوضات.

في تطورات ميدانية متسارعة، قالت مصادر عسكرية إسرائيل ية إن وحدة مدفعية تابعة للجيش ال إسرائيل ي توغلت داخل الأراضي ال لبنان ية بعد عبورها للحدود الدولية، حيث يمكن رؤيتها من جهة شمال إسرائيل .

ويأتي هذا التوغل في إطار عمية إسرائيلية واسعة في جنوب لبنان، حيث عبر الجيش نهر الليطاني، المعروفfirstName بالخط الأزرق، ووسع نطاق الحزام الناري ليشمل مساحة تصل إلى 20 كيلومتراً داخل الأراضي اللبناني. وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان مدينة النبطية ومحيطها، مما يشير إلى تحول الصراع إلى مرحلة ميدانية أوسع. وتحدثت تقارير إسرائيلية عن أن العمليات تهدف إلى تعطيل قدرة حزب الله على إطلاق المسيرات.

وقد شهد محور زوطر الشرقية مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله، حيث استخدم الحزب الصواريخ والقذائف والمسيرات الانقضاضية للتصدي للتقدم الإسرائيلي. كما وسعت إسرائيل غاراتها الجوية لتشمل مناطق في صور وبنت جبيل وجزين والبقاع الغربي، وتعرضت منطقة مشغرةxslates لغارات مكثفة شكّلت ما يشبه الحزام الناري.

وإقليمياً، من المقرر أن يعقد في واشنطن يوم الجمعة اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي برعاية أمريكية، ويُنظر إليه من الجانب اللبناني على أنه اجتماع تقني يهدف إلى مناقشة آليات تثبيت وقف إطلاق النار ونشر الجيش اللبناني southallow نهر الليطاني. في غضون ذلك، تعهد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بـ"بناء دولة قوية وعادلة للنهوض بلبنان"، في وقت تشهد البلاد تصعيداً عسكرياً في الجنوب، ويصر حزب الله على مواصلة القتال.

وقد عبرت مصادر لبنانية عن ترحيبها بموقف دول مجلس التعاون الخليجي الداعم لأمن واستقرار لبنان، وهو ما يعكس عمق الروابط الأخوية بين لبنان ودول الخليج. وفي فلسطين، شارك مئات الفلسطينيين في جنازة-quad محمد عودة، القائد الجديد لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في مدينة غزة. وقتل عودة مع زوجته وابنه في غارة إسرائيلية مساء الثلاثاء، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي. وقد عين عودة قبل أسبوع قائداً للقسام خلفاً لعز الدين الحداد، الذي قُتل في غارة إسرائيلية في 15 مايو.

وأفاد مسؤولو الصحة في غزة أن الغارة أدت إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين إضافيين وإصابة أكثر من 20 شخصاً، كما دمرت الطابق العلوي من مبنى سكني في حي الرمال. وقد حمل المشيعون الجثث المغطاة بالأكفان البيضاء في موكب جنائزي مر عبر مناطق دمرها القصف خلال الحرب المستمرة منذ عامين. وأكد مسؤول في حماس خلال الجنازة أن "المسيرة لن تتوقف والنضال الفلسطيني سيستمر على كل الأصعدة".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عودة كان رئيس قسم المخابرات في حماس وقت هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، مبرراً استهدافه كجزء من حملة إسرائيلية لاستهداف قادة الحركة





