تصعيد إسرائيلي في لبنان وضغوط على واشنطن بشأن حرية العمل

تواصل إسرائيل توغلها في لبنان وتضغط على الولايات المتحدة للحصول على حرية العمل ضد حزب الله، بالتزامن مع تقارير عن اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران لوقف إطلاق النار. يأتي ذلك في وقت تسجل فيه حصيلة القتلى والجرحى ارتفاعاً مستمراً، مع تحذيرات من عقاب جماعي.

بينما يستمر التصعيد العسكري ال إسرائيل ي في لبنان ، تتزايد الضغوط ال إسرائيل ية على الإدارة الأمريكية للحصول على ضمانات بحرية العمل ضد حزب الله ، وذلك قبل اجتماعات عسكرية مرتقبة في البنتاغون.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التوتر، وسط تقارير عن اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران لوقف إطلاق النار. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أصدر إنذاراً بإخلاء سكان قرية عين قانا في جنوب لبنان، بينما أعلن حزب الله أن أي اتفاق مع إيران سيشمل لبنان، في محاولة لردع التوسع الإسرائيلي.

وفي غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جولة على الحدود الشمالية أن الجيش عبر نهر الليطاني وسيطر على مواقع استراتيجية، ويعمل في بيروت والبقاع وفي عمق الجبهة، موجهًا ضربات قوية لحزب الله. وأضاف نتنياهو أن العمليات تهدف إلى إعادة الأمن للمستوطنات الشمالية، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تسمح بتهديد وجودها من أي جهة.

وأفادت مراسلتنا بسقوط 18 قتيلاً بينهم جندي في الجيش اللبناني في غارات متفرقة على جنوب لبنان اليوم، مما رفع حصيلة الضحايا المدنيين والعسكريين إلى أرقام جديدة. من جانبه، أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية، واصفًا إياها بأنها ترقى إلى عقاب جماعي تدينه كل الأعراف والشرائع الدولية. وأكد سلام أن لبنان ملتزم بالقرارات الدولية ويدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف العدوان.

في سياق متصل، تراجعت أسعار النفط اليوم وتتجه الأسعار نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل أبريل 2026، وذلك عقب تقارير عن اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران على تمديد وقف إطلاق النار. إلا أن الاتفاق لم يعتمد بعد، مما يبقي الأسواق في حالة ترقب. يأتي هذا الانخفاض وسط مخاوف من زيادة المعروض النفطي في حال نجاح المفاوضات، بالإضافة إلى تأثير التصعيد في لبنان على استقرار المنطقة.

ويبدو أن التوترات الإقليمية تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، حيث يترقب المستثمرون أي تطورات قد تؤثر على إمدادات الطاقة. وفيما يتعلق بالوضع الميداني، تواصل إسرائيل توسيع عملياتها البرية والجوية، مستهدفة بنى تحتية لحزب الله في عدة مناطق لبنانية. وأفادت مصادر محلية أن الغارات الإسرائيلية تركز على مناطق في البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، مما أدى إلى نزوح آلاف المدنيين. وتواصل القوات الإسرائيلية التقدم باتجاه نهر الليطاني، في محاولة لإنشاء منطقة عازلة لمنع إطلاق الصواريخ نحو شمال إسرائيل.

على الصعيد الدبلوماسي، كثفت واشنطن جهودها لتهدئة الأوضاع، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الدفاع لويد أوستن سيبحث مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس في البنتاغون قضايا الأمن الإقليمي. ومن المتوقع أن تركز المحادثات على ضمان استقرار لبنان ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة. في المقابل، حذر حزب الله من أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل لبنان، ملوحًا بتصعيد العمليات العسكرية إذا لم يتم وقف العدوان.

ويأتي هذا التحذير في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى تحقيق انفراج في الملف النووي الإيراني، وهو ما قد ينعكس على الوضع في لبنان. ومع استمرار القتال، تزداد المخاوف من انهيار الوضع الإنساني في جنوب لبنان، حيث يعاني المدنيون من نقص الخدمات الأساسية والرعاية الصحية. ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، محذراً من تداعيات كارثية على الاستقرار في الشرق الأوسط





