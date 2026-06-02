تصعيد إسرائيلي دامٍ في جنوب لبنان وسط مساعٍ دولية لترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار

تقرير مفصل يتناول سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان واستهداف المنشآت الصحية، بالتزامن مع انطلاق جولة مفاوضات في واشنطن برعاية ترامب لإنهاء التصعيد.

شهدت المناطق الجنوبية من لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية موجة عاتية من القصف والغارات الجوية ال إسرائيل ية المكثفة، والتي خلفت حصيلة مفجعة من الضحايا والمصابين، حيث أفاد مراسل RT بأن عدد القتلى وصل إلى خمسة وثلاثين شخصاً، بينما تجاوز عدد الجرحى مائتي شخص.

وقد وثقت وزارة الصحة اللبنانية تفاصيل هذه الهجمات الدامية، مشيرة إلى أن غارة استهدفت بلدة المروانية في قضاء صيدا أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، بينهم امرأة وطفلان، فيما تسببت غارات أخرى استهدفت محيط مستشفى جبل عامل في مدينة صور في مقتل أربعة أشخاص وإصابة مائة وسبعة وعشرين آخرين. ومن المثير للقلق أن من بين الجرحى تسعة وثلاثون فرداً من الطاقم الطبي والتمريضي والإداري، بما في ذلك أربعة أطباء وسبعة وعشرون ممرضاً وممرضة، مما يعكس حجم الاستهداف المباشر للمرافق الصحية والكوادر الطبية.

وقد أدت هذه الهجمات إلى أضرار جسيمة في مختلف طوابق المستشفى وأقسامه، وهو ما وصفته الجهات الصحية بأنه انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي تحمي المنشآت الطبية في زمن النزاعات. ولم تقتصر الاستهدافات على المستشفيات، بل شملت أيضاً مركزاً للدفاع المدني اللبناني في بلدة كفرصير، والذي تم تدميره بالكامل، رغم إخلائه من العناصر قبل عدة أيام.

وعلى الصعيد الميداني، تواصل القوات البرية الإسرائيلية تنفيذ عمليات واسعة النطاق في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان، وسط تقارير عن اشتباكات عنيفة. وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن إصابة اثنين من عسكرييها بجروح متوسطة إثر استهدافهما بطائرة مسيرة إسرائيلية على طريق حبوش - دير الزهراني في منطقة النبطية.

وفي تطور لافت، كشف الجيش الإسرائيلي عن حدوث تطور نوعي في القدرات الهجومية لحزب الله، حيث نجحت المسيرات الانتحارية التابعة للحزب في إصابة قوات إسرائيلية خلال ساعات الليل باستخدام تقنيات تصوير حراري متطورة، مما يشير إلى تصاعد في حدة التسلح التكنولوجي المستخدم في المواجهات الميدانية. وتتزامن هذه التطورات مع حالة من الترقب السياسي، حيث يسود التساؤل حول مدى فعالية الاتفاقات المعلنة في ظل استمرار القصف والعمليات البرية التي تزيد من معاناة السكان وتؤدي إلى موجات نزوح جديدة في القرى الجنوبية.

أما في المسار السياسي والدبلوماسي، فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق لمنع ضرب العاصمة بيروت، مؤكداً أن إسرائيل لن ترسل قواتها إلى المدينة، وذلك بعد اتصالات مكثفة ضغطت خلالها قطر والولايات المتحدة لمنع غارات مخططة على الضاحية الجنوبية. وفي هذا الصدد، تنطلق في واشنطن الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية مباشرة لتثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار.

ومن جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى ضرورة بقاء قوات حفظ السلام في لبنان حتى بعد انتهاء ولاية البعثة الحالية في نهاية العام. وفي الداخل اللبناني، شدد الرئيس جوزيف عون على أهمية السلم الأهلي، محذراً من أن أي تغذية للفتنة الداخلية تخدم المصالح الإسرائيلية، بينما أشار الجنرال المتقاعد ناجي ملاعب إلى أن مسألة سلاح حزب الله تتطلب مشاركة إيرانية في أي عملية تسوية شاملة.

وفي المقابل، صرح وزير دفاع إسرائيل يسرائيل كاتس بأنه يعمل على ترسيخ معادلة 'ضاحية بيروت مقابل بلدات الشمال'، مؤكداً استمرار نشاط الجيش داخل الأراضي اللبنانية بغض النظر عن التفاهمات، مما يظهر فجوة كبيرة بين التصريحات الدبلوماسية والواقع الميداني المتفجر





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