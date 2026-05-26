تصعيد عسكري إسرائيلي واسع النطاق جنوب شرق لبنان يفضي إلى مقتل 17 وإصابة 30

شهدت جنوب وشرق لبنان هجمات إسرائيلية مكثفة غطت غارات جوية وأحزمة نارية وقصفاً مدفوعياً، ما أسفر عن سقوط 17 قتيلاً وأكثر من 30 جريحاً، مع تصعيد اتهامات بين نتنياهو وحزب الله وتدخلات دولية.

شهدت مناطق جنوب وشرق لبنان يوم الاثنين تصعيداً عسكرياً إسرائيل ياً واسع النطاق، تضمن عشرات الغارات الجوية والأحزمة النارية والقصف المدفعي، ما أسفر عن مقتل سبعة عشر شخصاً وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين.

بدأ التصعيد بإصدار مجموعة من الإنذارات من قبل الجيش الإسرائيلي لسكان قرى المعشوق والعباسية في قضاء صور، داعياً إياهم إلى إخلاء مبانٍ يزعم أنها تقع بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله، محذراً من احتمال استهدافها. عقب هذه التحذيرات، نفذت قوات الاحتلال سلسلة من الضربات على مخيم الرشيدية، وعلى مناطق المعشوق، وبلدات برج الشمالي، صديقين، السلطانية، الغندورية، الحوش، ورشكنانية، إضافة إلى هجمات استهدفت مدينة النبطية ومحيطها، شملت قرى ميفدون، حبوش، عربصاليم، تول، حاروف، قعية الجسر والدوير، حيث أوردت مصادر محلية مقتل سيدةً وسيدةً أخرى إثر استهداف منزليهما.

امتدت عملية القصف إلى البقاع الغربي، حيث تعرضت بلدة مشغرة لثماني غارات متتالية مع أحزمة نارية استهدفت أحياءً سكنية، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أحد عشر آخرين بينهم أطفال، وشهدت مشاهد مؤلمة لانتشال طفلٍ من تحت الأنقاض. تلا ذلك هجمات على بلدات ياطر، زبقين، الريحان، سجد واللوى، بينما استهدف القصف المدفعي محيط شوكين، جبشيت، وشحور. ترافقت الضربات مع تحليق كثيف للطائرات الاستطلاعية والحربية فوق عدة مناطق، من بينها العاصمة بيروت، الضاحية الجنوبية، الساحل اللبناني، ومدينة بعلبك.

وأفادت مصادر محلية أن الطيران الحربي الإسرائيلي قاد إلى اختراق جدار الصوت على دفعات فوق جبل لبنان والمدينة، ما أثار حالة من الذعر ودفع إلى نزوح جماعي من الضاحية الجنوبية للقدس، مع تصاعد مخاوف توسيع نطاق الاستهدافات. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ 2 مارس ارتفع إلى 3,185 قتيلاً و9,633 جريحاً.

وفي الوقت نفسه، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "في حالة حرب مع حزب الله"، مشيراً إلى أن الجيش ارتكب عمليات قتل لأكثر من 600 عنصر من التنظيم خلال الأسابيع الأخيرة فقط. انتقد رئيس مجلس مستوطنة المطلة، على الحدود اللبنانية، الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو، واصفاً وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأنه "منفصل عن الواقع"، وأن نتنياهو "أكثر انفصالاً".

في رد فعل مباشر، أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء ضرب "مواقع البنية التحتية لحزب الله" في البقاع ومناطق أخرى في جميع أنحاء لبنان. صرح رافي ميلو، قائد المنطقة الشمالية في الجيش، بأن حزب الله "تجاوز خطاً أحمر خطيراً وغير مقبول"، متهمًا إياه "بتعمد استهداف المدنيين الإسرائيليين" خلال مراسم لواء الجولان. أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن تهديد الطائرات المسيرة المفخخة التي يستخدمها حزب الله لا يزال يشكل خطرًا رئيسيًا على جنود الجيش الإسرائيلي في القطاع الشمالي ولبنان.

يأتي هذا التصعيد العسكري في ظل تهديدات متبادلة بين الطرفين، حيث يهدد حزب الله بإسقاط الحكومة وتغيير الواقع السياسي، في وقت يظل فيه الدعم الأمريكي واضحاً، وقد أكدت إدارة ترامب للنتنياهو ضمان "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل حزب الله غارات جوية تصعيد عسكري

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بلدة بالضفة ويحاولون إحراق مسجدهارئيس مجلس بلدية 'كفل حارس' للأناضول: 30 مستوطنا هاجموا البلدة فجرا واعتدوا على ممتلكات المواطنين | Anadolu

Read more »

بيليه يشارك في مونديال 1958 ويحقق اللقب في عمر 17 عاماًبيليه، لاعب كرة قدم البرازيلي، شارك في مونديال 1958 في عمر 17 عاماً ونصف العام، وأحرز اللقب مع منتخب بلاده، وذلك بعد سلسلة من الأداءات المذهلة، حيث سجل ثلاثة أهداف في النهائيات، وأصبح أصغر لاعب يفوز بكأس العالم، كما نجحت البرازيل في أن تصبح أول دولة تحرز اللقب خارج قارتها، وذلك بتكتيك ثوري يعتمد على لعب ديناميكي عبر الأجنحة.

Read more »

يورغوس دونيس مدرب منتخب السعودية يعلن قائمة أولية من 30 لاعباً لمعسكر إعدادي في الولايات المتحدةيورغوس دونيس مدرب منتخب السعودية أعلن قائمة أولية تضم 30 لاعبا تحضيرا لمونديال 2026 لكرة القدم.

Read more »

أول مناولة تتجاوز 17 ألف حاوية قياسية في المحطة الجنوبية لميناء جدةسجّل ميناء جدة الإسلامي عبر محطة الحاويات الجنوبية أول عملية مناولة تتجاوز 17 ألف حاوية قياسية على متن سفينة تابعة لشركة "ميرسك"، في خطوة تعكس الكفاءة التشغيلية المتقدمة وقدرات الميناء في التعامل مع السفن العملاقة؛ بما يعزز تنافسية الموانئ السعودية ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد.

Read more »

17 قتيلا وأكثر من 30 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاعشهد جنوب لبنان والبقاع الغربي، السبت، موجة غارات إسرائيلية عنيفة ومتواصلة استهدفت عشرات البلدات والمناطق السكنية، ما أدى إلى سقوط 17 قتيلا وأكثر من 30 جريحا، وفق حصيلة غير نهائية.

Read more »

الجيش الروسي يستخدم مدفعية مضادة للمسيرات (فيديو)حصل الجيش الروسي على نظام مدفعية حديث عيار 30 مم، يستخدم لمكافحة الطائرات المسيرة الأوكرانية.

Read more »