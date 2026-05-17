تصعيد المسيرات في موسكو وتوترات سياسية وأمنية في أوروبا والشرق الأوسط

تقرير شامل يتناول الهجمات الأوكرانية بالمسيرات على موسكو، والتحركات العسكرية الروسية، والاحتجاجات في مسابقة يوروفيجن، وجهود دول المتوسط لمواجهة أزمات الهجرة.

شهدت الساعات الأخيرة تصعيداً عسكرياً وأمنياً لافتاً في المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية موسكو، حيث شنت القوات الأوكرانية هجمات واسعة النطاق باستخدام طائرات مسيرة استهدفت مواقع متعددة.

وأعلن حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، أن هذه الهجمات بدأت منذ الساعات الأولى من الفجر، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، من بينهم امرأة في بلدة خيمكي ورجلان في قرية تابعة لحي ميتيشي، بالإضافة إلى إصابة أربعة آخرين. ولم تقتصر الأضرار على الخسائر البشرية، بل امتدت لتشمل البنية التحتية والمباني السكنية التي تضررت جراء الانفجارات.

وفي قلب العاصمة، أكد رئيس البلدية سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية الروسية نجحت في اعتراض وإسقاط نحو 74 طائرة مسيرة خلال ليلة واحدة، ليرتفع إجمالي المسيرات التي تم التعامل معها إلى أكثر من 120 طائرة خلال يوم كامل. كما سجلت السلطات إصابة 12 شخصاً، معظمهم من العمال، في موقع بناء قريب من مصفاة نفط، ورغم تضرر ثلاثة مبانٍ سكنية، إلا أن إنتاج المصفاة لم يتأثر بشكل ملموس.

وتأتي هذه الغارات في إطار استراتيجية أوكرانية تهدف إلى ضرب المنشآت العسكرية ومرافق الطاقة الروسية للحد من قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية، وذلك رداً على القصف الروسي المستمر على المدن الأوكرانية، بما في ذلك الهجوم الدامي الذي استهدف كييف وأدى لمقتل العشرات. وعلى صعيد التوترات الجيوسياسية الأوسع، يبرز سباق التسلح الاستراتيجي كأحد أهم ملامح المرحلة الراهنة، حيث أعلنت روسيا عن اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات، مما يعكس عودة الأسلحة الثقيلة إلى واجهة المشهد العالمي.

وبالتوازي مع ذلك، تترقب الأوساط الدولية تحركات بحرية روسية، حيث تشير تقارير إلى توجه سفن حربية، من بينها فرقاطات وسفن دعم، نحو القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس السوري، مما يعزز الوجود العسكري الروسي في شرق المتوسط. وفي سياق العلاقات الدبلوماسية، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن خيبته تجاه العلاقات الأمريكية الروسية، مشيراً إلى أن الحديث الإيجابي عن الإمكانات المتاحة لا يترجم إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع.

وفي المقابل، تسعى مصر إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع موسكو، حيث بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الروسي سبل تطوير التعاون في مشاريع كبرى مثل محطة الضبعة النووية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في محاولة لتنويع الشراكات الدولية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. أما في القارة الأوروبية، فقد تحولت مسابقة يوروفيجن الغنائية في فيينا إلى ساحة للاحتجاجات السياسية، حيث ألقت الشرطة النمساوية القبض على 14 شخصاً شاركوا في تظاهرات مؤيدة لفلسطين.

وجاءت هذه الاعتقالات نتيجة تنظيم مظاهرات غير مسجلة رسمياً، وانتهاك القوانين المحلية التي تحظر تغطية الوجه في التجمعات العامة، وذلك احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في المسابقة الدولية. وقد شهدت فيينا حضور آلاف المتظاهرين في مسيرات منفصلة عبروا فيها عن رفضهم لمشاركة الوفد الإسرائيلي في ظل الظروف الراهنة في غزة. وفي سياق أمني مختلف، عقدت قمة مصغرة في اليونان ضمت رؤساء حكومات إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا، ركزت بشكل أساسي على منع تكرار أزمة الهجرة الكبرى التي شهدها عام 2015.

وأكد القادة في بيان مشترك على ضرورة تكثيف التعاون مع بلدان الانطلاق والعبور للحد من تدفقات المهاجرين غير النظاميين، ومكافحة شبكات تهريب البشر. كما شدد الاجتماع، الذي جاء في إطار منتدى أوروبا الخليج، على أهمية التنفيذ السريع لميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء، لضمان ضبط الحدود الخارجية للقارة وتوفير الدعم اللازم للسكان المتأثرين بالنزاعات في الشرق الأوسط، مما يعكس القلق الأوروبي المتزايد من عدم الاستقرار الإقليمي وتداعياته الديموغرافية والأمنية





