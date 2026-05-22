تصعيد ميداني واسع لحزب الله ضد إسرائيل وسط تحذيرات دولية وعقوبات أمريكية جديدة

تقرير مفصل يتناول سلسلة العمليات العسكرية التي نفذها حزب الله باستخدام المسيرات الانقضاضية وصواريخ تكتيكية، بالتزامن مع فرض واشنطن عقوبات على لبنانيين وتحذيرات فرنسية من خطورة الوضع في لبنان.

شهدت الساحة الميدانية في جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً لافتاً، حيث أعلن حزب الله عن تنفيذ سلسلة من العمليات الواسعة والمكثفة استهدفت مواقع وقوات الجيش ال إسرائيل ي، وذلك في إطار ما وصفه بالرد على خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت المدنيين في القرى والبلدات الحدودية.

وقد كشف الحزب في ملخص عسكري مفصل عن تنفيذ 16 عملية هجومية خلال فترة زمنية وجيزة بين يومي الأربعاء والخميس، اعتمدت بشكل أساسي على تنوع تكتيكي في التسليح، برز فيه استخدام المسيرات الانقضاضية والمحلّقات من طراز أبابيل، بالإضافة إلى الصليات الصاروخية والقذائف المدفعية. بدأت هذه العمليات باستهداف مربض للمدفعية في مدينة بنت جبيل وبلدة رشاف، ثم تطورت إلى إرسال أسراب من المسيرات نحو بلدة العديسة، تلاها استهداف تجمعات للآليات والجنود في حداثا والبياضة والناقورة.

ومع حلول ساعات الليل والفجر، انتقل الهجوم إلى صليات صاروخية استهدفت بلدتي دبل ورشاف، مع تنفيذ إغارات نارية واسعة النطاق شملت كافة تموضعات العدو في تلك المناطق، مما يشير إلى استراتيجية تهدف إلى إرباك الخطوط الدفاعية الإسرائيلية في المنطقة الحدودية. ولم تقتصر العمليات على القصف الصاروخي العام، بل شملت عمليات جراحية دقيقة استهدفت أهدافاً نوعية، حيث تم رصد استهداف آلية هندسية في بلدة دير سريان عند منطقة خلة الراج بمحلّقة انقضاضية، وتحقيق إصابة مؤكدة بها.

كما تم توظيف مسيرات أبابيل الانقضاضية بشكل مكثف لاستهداف تجمعات عسكرية في رشاف، وإصابة آلية من نوع نميرا في بلدة دبل، وصولاً إلى ضرب تجمعات للجنود والآليات قرب مرفأ الناقورة وفي بلدة طير حرفا. وبالموازي مع هذه التحركات الميدانية، قام الحزب بنشر مقاطع مصورة توثق لحظات استهداف منصة للقبة الحديدية كانت مذخرة بالصواريخ، بالإضافة إلى تدمير آلية عسكرية أخرى باستخدام سلاح تكتيكي، وهو ما يعكس رغبة المقاومة في إثبات فاعلية ترسانتها النوعية وقدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، مع التأكيد على أن هذه الأعمال تأتي كواجب للدفاع عن الأرض والسيادة اللبنانية ومنع التمادي في الأهداف الإسرائيلية تجاه الدولة والشعب.

على الصعيد السياسي والدولي، تزامنت هذه التطورات الميدانية مع ضغوط أمريكية متزايدة، حيث أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات مالية وقانونية على تسعة أفراد لبنانيين. واتهمت واشنطن هؤلاء الأشخاص بالعمل على عرقلة مسارات عملية السلام وإعاقة الجهود الرامية إلى نزع سلاح حزب الله، في خطوة تعكس محاولة الولايات المتحدة استخدام الأدوات الاقتصادية للضغط على البيئة السياسية المحيطة بالحزب.

وفي سياق متصل، رسم الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان، جان إيف لودريان، صورة قاتمة للوضع الراهن، واصفاً لبنان بأنه يعيش وضعاً خطيراً للغاية. ومع ذلك، أبدى لودريان تفاؤلاً حذراً بأن استمرار المفاوضات والهدنة الحالية قد يفتح آفاقاً جديدة للحلول الدبلوماسية التي تخرج المنطقة من دوامة النزاع المستمر بين إسرائيل وحزب الله، مما يضع لبنان أمام مفترق طرق بين التصعيد العسكري المفتوح والبحث عن تسوية سياسية تضمن استقراره الداخلي وتنهي حالة التوتر على حدوده الجنوبية





